EM-Shootingstar wechselt zu Olympique Lyon

AFP/SID/INA FASSBENDER

Von Amsterdam über Metz nach Lyon: Georges Mikautadze

Von Ajax über Metz zu OL: Der georgische Shootingstar Georges Mikautadze schließt sich dem französischen Fußball-Erstligisten Olympique Lyon an.

Der Mittelstürmer, der in der vergangenen Saison von Ajax Amsterdam für ein halbes Jahr an Metz verliehen war, wurde nach dem EM-Aus Georgiens zunächst für eine Ablösesumme von 13 Millionen Euro fest vom Ligue-1-Absteiger verpflichtet - nun folgte der von vielen Seiten erwartete Schritt zu einem ambitionierten Klub. Beim siebenmaligen Meister Lyon, der 18,5 Millionen Euro nach Metz überweist, unterschrieb Mikautadze einen Vertrag bis 2028.

Bei der Fußball-Europameisterschaft hatte der 23-Jährige mit seinen drei Treffern in der Vorrunde einen großen Anteil am Achtelfinal-Einzug des EM-Neulings. Beim Ausscheiden gegen den späteren Europameister Spanien (1:4) blieb der Angreifer ohne Tor.

Erst im vergangenen Sommer war der Georgier aus Metz zu Amsterdam gewechselt, kam dort in der Hinrunde aber kaum zum Zug und wurde im Winter wieder nach Frankreich verliehen. Bei seinem Ex-Klub konnte er trotz 13 Toren in 20 Spielen den direkten Wiederabstieg in die Ligue 2 nicht verhindern.