Darum verlängerte Meyer beim BVB

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Alexander Meyer (l.) hat seinen Vertrag beim BVB verlängert

Der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat den Vertrag von Alexander Meyer verlängert. Der Torwart bleibt auch in Zukunft die Nummer zwei beim BVB.

Meyers neues Arbeitspapier bei Borussia Dortmund ist bis 2026 datiert.

"Ich freue mich sehr, dass wir mit Alex frühzeitig um ein weiteres Jahr verlängern konnten. Er ist ein hervorragender Torhüter, ein absoluter Teamplayer und dazu ein vorbildlicher Profi, der in jedem Training alles gibt, immer bereit ist und seine Leistung zeigt, wenn wir ihn brauchen", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl.

Der Ex-Profi ergänzte: "Mit seiner positiven Art spielt er auch in der Kabine eine wichtige Rolle und strahlt dabei Führungsstärke, Ruhe und Sicherheit aus. Für uns ist Alex der beste zweite Torhüter der Bundesliga."

Meyer war 2022 von Jahn Regensburg zum BVB gewechselt. Der Routinier fungiert in Dortmund als Backup von Gregor Kobel. Meyer absolvierte bislang insgesamt 21 Pflichtspiele für die Westfalen. In der vergangenen Saison stand er in acht Bundesliga- und einem Champions-League-Spiel auf dem Platz.

"Ich fühle mich sehr wohl in Dortmund, spüre große Wertschätzung der Verantwortlichen, des Trainerstabs, meiner Teamkollegen, der Mitarbeiter und unserer Fans. Für mich ist es immer noch keine Selbstverständlichkeit, das BVB-Trikot tragen zu dürfen", kommentierte der 33-Jährige seine Verlängerung.

Meyer träumt vom Titel mit dem BVB

Sein großes Ziel sei es, "am Ende einer Saison einen Titel mit der BVB-Familie am Borsigplatz feiern zu können. Darauf arbeite ich mit meinen Teamkollegen hin", so Meyer.

Bereits am Donnerstag hatte "Sky" von der bevorstehenden Verlängerung berichtet. Demnach genießt Meyer bei Borussia Dortmund "ein hohes Ansehen".

Der Schlussmann war während seiner Karriere zuvor beim Hamburger SV II, TSV Havelse, Energie Cottbus, VfB Stuttgart sowie bei Jahn Regensburg aktiv.