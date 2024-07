Interessent zieht sich aus Poker um Bayern-Flirt zurück

IMAGO/motivio

RB Leipzig, der FC Bayern und weitere Klubs buhlen um Xavi Simons, der offiziell PSG gehört

Beim FC Bayern schwärmt man von ihm, bei RB Leipzig will man ihn gern behalten und bei Paris Saint-Germain ist man sich offenbar noch nicht sicher, wie man weiter mit dem eigenen Spieler verfahren will: Klar ist derzeit wohl nur, dass sich laut einem englischen Medienbericht ein (weiterer) Interessent aus dem Poker um Xavi Simons verabschiedet hat - vorerst jedenfalls.

Xavi Simons ist eines der ganz heißen im Transfer-Feuer in diesem Sommer. Der Offensivmann, der zuletzt noch mit den Niederlanden bei der EM aktiv war und sich derzeit im Urlaub befindet, wird gleich von mehreren Vereinen umworben. Allen voran der FC Bayern gilt als Hauptinteressent für den 21-Jährigen, der in der der abgelaufenen Saison von Paris Saint-Germain an RB Leipzig ausgeliehen war, wo er immens überzeugte.

Kein Wunder also, dass auch die Roten Bullen gern weiter auf Xavi setzen wollen. Das haben die Verantwortlichen in den letzten Tagen einmal mehr klargemacht. Als weiterer Kandidat im Poker um den EM-Star galt bis vor Kurzem noch Manchester United. Doch wie das "Telegraph" nun berichtet, soll bei den Verantwortlichen des englischen Rekordmeister die Erkenntnis gewachsen sein, dass man beim vielseitigen Offensivspieler in diesem Jahr keine Chance hat.

Demnach geht man bei ManUnited davon aus, dass eine Verpflichtung des Niederländers in diesem Sommer eher unwahrscheinlich ist, die Entwicklung des 21-Jährigen soll aber trotzdem weiter verfolgt werden. Möglicherweise für einen neuen Versuche Mitte 2025?

Ob Xavi dann noch auf dem Markt ist, darf aber bezweifelt werden. Zwar zieht sich der Poker um den Offensivmann derzeit in die Länge, laut "Bild" vor allem deswegen, weil PSG erst einen Nachfolger für den zu Real Madrid abgewanderten Kylian Mbappé eintüten will, bevor man Xavi gehen lässt.

Jedoch soll bereits feststehen, dass Xavi den französischen Spitzenklub verlassen will, und dass dieser an eine Leihe denkt.

RB Leipzig und FC Bayern werben um Xavi Simons

Wohin? Eher zum FC Bayern als nach Leipzig, wie es scheint. Die "AZ" berichtete kürzlich, dass Xavi einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister gegenüber einen weiteren Saison bei den Roten Bullen "klar bevorzugt". Trotzdem versucht man bei RB derzeit alles, Xavi doch noch irgendwie von einem weiteren Engagement zu überzeugen.

Bayern-Sportdirektor Christoph Freund hatte derweil vor einigen Tagen von Xavi geschwärmt.

Der Vertrag des umworbenen niederländischen Nationalspielers bei PSG ist noch bis Sommer 2027 datiert. Laut "Bild" kommt für die Pariser vorerst nur eine weitere Leihe infrage, da man erst ab dem 1. Januar 2025 die volle Ablöse kassieren könnte. Bis dahin würde Xavi Simons Ex-Verein PSV Eindhoven einen Anteil erhalten.