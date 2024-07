Müller überrascht mit leiser Kritik an Musiala

IMAGO/Laci Perenyi

Superstar des FC Bayern: Jamal Musiala

In Fußball-Deutschland ruhen große Hoffnungen auf dem neuen Zauber-Duo Jamal Musiala und Florian Wirtz. Ex-Nationalspieler Hansi Müller sieht zwischen den Stars von FC Bayern und Bayer Leverkusen allerdings einen entscheidenden Unterschied.

Dass die DFB-Auswahl bei der Heim-EM immerhin bis ins Viertelfinale vordrang und dort den späteren Sieger Spanien am Rande einer Niederlage hatte, war auch Jamal Musiala und Florian Wirtz zu verdanken.

Vor dem Turnier galten beide als Hoffnungsträger - zu Recht, wie sich herausstellen sollte. Entsprechend positiv fiel die Bewertung des Duos in der "Rangliste des deutschen Fußballs" aus, die der "kicker" am Montag veröffentlicht hat.

Wirtz landete in der Kategorie "Mittelfeld offensiv" auf Platz eins in der "Internationalen Klasse", Musiala wurde hinter Dani Olmo und Xavi Simons Vierter.

Der einstige Europameister Hansi Müller hätte Wirtz gar in der "Weltklasse" eingeordnet. Dessen "Effizienz" sei "herausragend", sein "Potenzial ist es sowieso".

FC Bayern: Leise Kritik an Jamal Musiala

Nach Müllers Meinung hat der Leverkusener einen entscheidenden Vorteil gegenüber Musiala. "Der Unterschied ist: Wirtz macht mal was allein, schließt ab oder spielt den tödlichen Pass", so der 66-Jährige.

Sein Münchner Pendant verliere dagegen "nach genialen Dribblings zuweilen den Überblick", monierte Müller: "Da fehlt diesem Mega-Talent mit unglaublicher Technik und überragender Geschwindigkeit noch die klare Linie."

Im Gegensatz dazu verfüge Wirtz über "einen sensationellen Antritt und ein Auge für die Situation", der Kreativkopf wisse stets "schon vorher, wo der Ball hinmuss".

In der neuen Bundesliga-Saison werden die beiden Ausnahmetalente noch für unterschiedliche Vereine auflaufen, perspektivisch scheint ein Zusammenspiel beim FC Bayern aber denkbar.

Erst am Wochenende bestätigte Ehrenpräsident Uli Hoeneß in einem Interview nochmal, wie gerne er Wirtz an der Säbener Straße sehen würde.

Ein konkreter Vorstoß des Rekordmeisters im nächsten Sommer gilt als wahrscheinlich. Dann würden jedoch wohl mehr als 100 Millionen Euro fällig.