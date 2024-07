Freche Bayern-Stichelei Richtung Leverkusen

IMAGO/Revierfoto

Der FC Bayern schuftet für die Rückkehr an die Spitze

Nach elf Meisterschaften in Folge wurde der FC Bayern 2023/2024 von Bayer Leverkusen entthront. In der Sommerpause stehen in München daher alle Zeichen auf Neustart. Eine Klub-Ikone lebt vor, mit welcher Angriffslust die kommende Spielzeit angegangen werden soll.

Als einer der letzten Bundesligisten ist auch der FC Bayern in die Saison-Vorbereitung eingestiegen. Angeführt vom neuen Trainer Vincent Kompany, der auf den glücklosen Thomas Tuchel folgte, will der deutsche Rekordmeister zurück an die Spitze.

Aktuell trainiert die Mannschaft in Rottach-Egern am malerischen Tegernsee, einige Neuzugänge und Rückkehrer mischen dort bereits mit.

Auch die Führungsetage ließ sich zuletzt auf der Tribüne blicken, ebenso wie ehemalige Profis der Münchner, die sich selbst einen Eindruck vom derzeitigen Leistungsstand des Teams machen wollen - allen voran Klaus Augenthaler und Raimund Aumann.

Letzterer ließ sich laut "Bild" zu einer frechen Ansage an den Titelverteidiger hinreißen. Während sich die Akteure auf dem Rasen aufwärmten, sagte der 60-Jährige am Stadion-Mikrofon: "Leverkusen soll die Schale schön putzen! Nächstes Jahr kommt sie wieder zu uns."

FC Bayern will Titel-Trauma hinter sich lassen

Ebenjenes Selbstvertrauen sollen auch die Stars des FC Bayern in den nächsten Monaten zeigen. Eine weitere Saison ohne große Trophäe wäre für den erfolgsverwöhnten Verein kaum zu ertragen. Deshalb wurde bzw. wird ein personeller Umbruch vollzogen.

Noch muss Kompany allerdings mit einem Rumpfkader auskommen. Neben Harry Kane, Alphonso Davies, Dayot Upamecano und Kingsley Coman, die die anstehende Asienreise nicht mitmachen werden, fehlen auch die EM-Starter Manuel Neuer, Thomas Müller, Leroy Sané, Jamal Musiala, Joshua Kimmich, Konrad Laimer und Matthijs de Ligt.

Die Tour nach Südkorea findet vom 31. Juli bis 5. August statt. Am 16. August trifft der FC Bayern in der ersten Pokal-Runde auf Zweitliga-Aufsteiger und Partner-Klub SSV Ulm. In der Bundesliga geht es für die Münchner zum Auftakt nach Wolfsburg.