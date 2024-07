Real-Spekulationen um Hummels - anderer Klub Favorit

IMAGO/Domenic Aquilina

Mats Hummels sucht nach dem Abschied vom BVB einen neuen Klub

Nach seinem Abschied von Borussia Dortmund befindet sich Mats Hummels auf Vereinssuche. Geht es für den früheren Abwehrspieler des BVB gar bei Real Madrid weiter? Entsprechende Gerüchte um ein Engagement bei den Königlichen werden derzeit immer lauter. Doch ein anderer Klub soll Favorit sein.

Seit dem 1. Juli ist Mats Hummels offiziell vereinslos. Schon vor dem offiziellen Abschied vom BVB machten zahlreiche Gerüchte um die nächste Station des Weltmeisters von 2014 die Runde. AC und Inter Mailand, Bayer Leverkusen, RCD Mallorca und der FC Bologna waren nur einige Klubs, die genannt wurden.

Doch der neueste kolportierte Anwärter auf eine Verpflichtung lässt so richtig aufhorchen: Real Madrid. Schon am Wochenende berichtete das spanische Portal "Defensa Central", dass Hummels "von mehreren Stellen" bei den Königlichen angeboten worden sei.

Nun legt die italienische Sportzeitung "Gazzetta dello Sport" nach und vermeldet, dass sich der Champions-League-Sieger mit dem Verteidiger beschäftigt. Der Grund: Real braucht noch einen weiteren zentralen Abwehrmann, nachdem Nacho kürzlich in die Wüste wechselte.

Derzeit sind Antonio Rüdiger und Éder Militão gesetzt, vor seiner Verletzung war auch David Alaba Stammspieler, doch der Österreicher befindet sich nach seinem Kreuzbandriss noch im Aufbau. Hier könnte die Chance für Hummels liegen, der als Routinier sofort einspringen könnte.

"Sky" hingegen vermeldete am Dienstagnachmittag, dass die Spur zwischen den Madrilenen und Hummels derzeit kalt sei.

Nach BVB-Abschied: Hummels mit konkreter Offerte aus Bologna

Doch was plant Hummels eigentlich genau? Das ist noch nicht bekannt. Klar ist wohl nur, dass der ehemalige BVB-Star ins Ausland wechseln will und wird. Die heißeste Spur führte in den letzten Wochen zum FC Bologna. Der italienische Klub, der 2024/25 an der Champions League teilnimmt, hat dem Vernehmen nach derzeit die Nase vorn.

Passend dazu schreibt "Sky", dass Bologna Hummels mittlerweile ein konkretes Angebot gemacht hat. Im Raum stehen ein Einjahresvertrag und rund drei Millionen Gehalt. Neben dem CL-Teilnehmer nennt "Sky" noch RCD Mallorca und den FC Sevilla als weitere mögliche Stationen.

Denkbar jedoch, dass Hummels noch einmal genauer grübelt, falls am Interesse von Real am Ende doch etwas dran ist.

Hummels stand erst vor 1,5 Monaten gegen Real Madrid auf dem Feld, als sich der BVB und die Königlichen im Endspiel der Champions League duellierten. Der 35-Jährige zeigte dort, wie zuvor in der gesamten Königsklassen-Saison, eine starke Leistung, konnte die 0:2-Niederlage der Dortmunder aber nicht verhindern, vielleicht aber ja die Real-Verantwortlichen auf sich aufmerksam machen.