Medien: VfB-Leistungsträger trifft Zukunftsentscheidung

Chris Führich (r.) bleibt dem VfB Stuttgart wohl erhalten

Lange wurde über die sportliche Zukunft von Chris Führich gerätselt, nun herrscht offenbar Klarheit: Der deutsche Nationalspieler will dem VfB Stuttgart wohl die Treue halten.

Laut "Sky" hat sich Führich für einen Verbleib beim VfB Stuttgart entschieden. Der Flügelspieler soll seinen Entschluss bereits gegenüber Trainer Sebastian Hoeneß geäußert haben.

Führich besitzt beim VfB Stuttgart einen Vertrag bis 2028. Eine Ausstiegsklausel hätte aber einen Wechsel in diesem Sommer ermöglicht. Allerdings soll die Frist inzwischen abgelaufen sein.

Beim deutschen Vize-Meister herrschte bezüglich eines Verbleibs zuletzt schon großer Optimismus. "Wir gehen fest davon aus, dass wir mit Chris in die kommende Saison gehen", stellte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth kürzlich im Interview mit "Sport1" klar.

Führich habe in Stuttgart "bisher eine sensationelle Entwicklung genommen, die ihn bis in die Nationalelf gebracht hat. Darauf sind beide Seiten sehr stolz", ergänzte der 45-Jährige.

FC Bayern, BVB und Co. in die Verlosung gebracht

Führich wurde in den letzten Wochen mit Vereinen wie dem FC Bayern, Borussia Dortmund oder Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Über einen möglichen Schritt in die Premier League wurde ebenfalls spekuliert.

Nun soll feststehen, dass Führich in der anstehenden Saison weiter im Ländle aufläuft. Der 26-Jährige war im Sommer 2021 für rund 2,5 Millionen Euro vom SC Paderborn zum VfB Stuttgart gewechselt. Der Offensivmann hatte in der letzten Bundesliga-Saison mit acht Toren sowie sieben Vorlagen einen großen Anteil an der überraschenden Vize-Meisterschaft und der damit verbundenen Qualifikation für die Champions League.

Folgerichtig wurde Führich in die deutsche Nationalmannschaft berufen. Bei der zurückliegenden Europameisterschaft stand der Rechtsfuß insgesamt 18 Minuten für die DFB-Auswahl auf dem Rasen.