BVB-Abschied von Füllkrug? Trainer Sahin wird deutlich

IMAGO/Anusak Laowilas

Nuri Sahin ist neuer Cheftrainer des BVB

Niclas Füllkrug von Borussia Dortmund weckt offenbar Interesse auf dem Transfermarkt. BVB-Trainer Nuri Sahin hat nun aber klargemacht, dass er mit dem Torjäger plant.

"Fülle weiß, wie ich über ihn denke. Er war ja mein Mitspieler in Bremen. Er bekommt die Wertschätzung von mir", sagte Sahin im Interview mit "Sky".

Borussia Dortmund hat mit Serhou Guirassy kürzlich einen neuen Mittelstürmer verpflichtet. Der 28-Jährige konnte dank einer Ausstiegsklausel vom VfB Stuttgart losgeeist werden.

"Wir wollen die bestmögliche Mannschaft haben - und da spielen Füllkrug und Guirassy in meinen Planungen eine zentrale Rolle", stellte Sahin klar.

Rund um Füllkrug ranken sich derzeit Wechselgerüchte. Medienberichten zufolge bemühen sich die AC Mailand sowie Atlético Madrid um die Dienste des deutschen Nationalspielers. Füllkrug besitzt beim BVB noch ein Arbeitspapier bis 2026. Der 31-Jährige weilt nach seiner EM-Teilnahme aktuell noch im Urlaub.

BVB-Sportdirektor in Kontakt zu Füllkrug

"Natürlich habe ich auch schon mit Niclas gesprochen, auch vor der Verpflichtung von Serhou. Das ist ganz normal, man ist auch im Austausch mit den Nationalspielern", sagte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl zuletzt in einer Medienrunde.

Er erlebe "die Jungs allesamt sehr ambitioniert. Am Ende wollen wir erfolgreich sein als Borussia Dortmund, es geht um die Ziele des Klubs. Und dazu gehört eine Konkurrenzsituation, die gehört auch dazu. So habe ich Fülle auch wahrgenommen", führte Kehl aus.

Mit Sébastien Haller und Youssoufa Moukoko befinden sich aktuell noch zwei weitere prominente Angreifer im Kader der Westfalen.

"Wir haben im letzten Jahr drei Stürmer gehabt. Vielleicht wird es so sein, dass sich auf dieser Position noch etwas tut. Es ist womöglich nicht optimal, mit vier Stürmern in die Saison zu gehen, das ist uns bewusst", blickte Kehl auf die Situation in der Offensive.