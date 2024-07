Terodde tippt gegen Aufstieg des FC Schalke 04

IMAGO/RHR-FOTO

Simon Terodde hörte im Sommer beim FC Schalke 04 auf

Mit dem FC Schalke 04, dem Hamburger SV, Hertha BSC und dem 1. FC Köln tummeln sich in der 2. Bundesliga zahlreiche Traditionsklubs. Simon Terodde blickt nach seinem Karriereende inzwischen als Experte auf das Geschehen. Der Ex-Torjäger hat nun eine Prognose für das Aufstiegsrennen gewagt.

Terodde tippte gegenüber "Sky" den Hamburger SV sowie Hannover 96 als direkte Aufsteiger. "Köln schafft es in die Relegation, dahinter landen Hertha, Schalke und Düsseldorf", orakelte der 36-Jährige weiter.

Terodde spielte während seiner aktiven Karriere unter anderem für Fortuna Düsseldorf, den 1. FC Köln, den Hamburger SV und zuletzt für den FC Schalke 04.

Die Voraussetzungen bei den Königsblauen seien "gut, mit vielen jungen Spielern wird eine positive Stimmung erzeugt, die Neuverpflichtungen waren auch okay", analysierte Terodde die Lage in Gelsenkirchen. Er wolle eine Schalke-Rückkehr in anderer Funktion "nicht ausschließen, aber momentan war für mich erst einmal wichtig, etwas Abstand zu bekommen, weil die letzten Jahre sehr intensiv waren."

Terodde ist fortan als TV-Experte für den Sender "Sky" aktiv.

Terodde sieht "Statement" des 1. FC Köln

Dass der 1. FC Köln nach dem Bundesliga-Abstieg Spieler wie Timo Hübers, Luca Waldschmidt oder Jan Thielmann halten konnte, sei "schon ein Statement", lobte der Rekordtorschütze der 2. Bundesliga seinen Ex-Arbeitgeber aus dem Rheinland.

"Der HSV hat auch die meisten Spieler gehalten und sich im Sturm mit Selke verstärkt. Baumgart ist mit Paderborn in die Bundesliga aufgestiegen und hat in Köln zwei Jahre lange gute Arbeit geleistet. Aber er ist vorher noch nie mit einer Mannschaft als Favorit in die Saison gestartet", blickte Terodde derweil auf die Rothosen: "Mit Glatzel und Selke ist der HSV im Sturm sehr gut aufgestellt, aber die Frage ist, ob diese beiden ähnlichen Spielertypen zusammen funktionieren. Wenn es aber ein Trainer hinbekommt, dann Baumgart."