Bayern-Boss teilt erste Eindrücke von Kompany

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Christoph Freund (M.) ist von Vincent Kompanys Start beim FC Bayern angetan

Von Montag bis Mittwoch weilte der FC Bayern im Trainingslager am Tegernsee und gewann dort zum Abschluss standesgemäß mit 14:1 gegen den ortsansässigen FC Rottach-Egern. Nach dem Schlusspfiff verteilte Sportdirektor Christoph Freund ein Sonderlob an den neuen Trainer Vincent Kompany.

"Der Eindruck ist sehr gut. Es ist richtig viel Energie und Leidenschaft drin", schwärmte der Österreicher von den ersten Einheiten unter dem Nachfolger von Thomas Tuchel.

Neben den EM-Fahrern fehlten im Eröffnungstest auch Aleksander Pavlovic, der die Europameisterschaft erkrankt verpasst hatte, sowie Serge Gnabry, der nicht nominiert worden war. Freund begründete dies mit "Belastungssteuerungen".

Daher bekamen mehrere Nachwuchstalente ihre Chancen. Und sorgten über das gesamte Kurz-Trainingslager für ein hohes Niveau, wie der Sportdirektor bestätigte: "Das Trainerteam ist sehr angetan von den Jungs."

Dennoch freut sich Kompany auf die Rückkehr der bislang noch im Urlaub weilenden Stars.

"Anfang nächster Woche kommen die deutschen Nationalspieler zurück und auch Joao Palhinha. Konny Laimer kommt schon am Freitag dazu. Es werden jetzt sukzessive mehr Spieler im Training", kündigte Freund an.

FC Bayern geht auf Südkorea-Tour

Zunächst bekommen die Bayern-Spieler am Donnerstag einen Tag frei, ehe die anstrengende Vorbereitung weitergeht: Am Sonntag (15:30 Uhr) testet der Rekordmeister gegen den Regionalligisten 1. FC Düren, dann geht es auf Südkorea-Tour (31. Juli bis 5. August).

Dort steht am 3. August gegen Tottenham Hotspur der erste echte Gradmesser an. Erstmals in einem Pflichtspiel erlebt Kompany seine Mannschaft am 16. August im DFB-Pokal gegen Zweitliga-Aufsteiger und Partner-Klub SSV Ulm.

Bis dahin soll sich das Gesicht der Mannschaft noch verändern. Mehrere gestandene Profis gelten als Streichkandidaten, darunter Matthijs de Ligt, Alphonso Davies und Kingsley Coman.

Im Gegenzug sind weitere Neuzugänge geplant. Gehandelt werden unter anderem Désiré Doué (Stade Rennes), Xavi Simons (Paris Saint-Germain) und Dani Olmo (RB Leipzig).