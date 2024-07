Generalprobe des FC Bayern gegen WSG Tirol

unknown

Bayern-Trainer Vincent Kompany

Bayern München wird seine Generalprobe für den Pflichtspielstart in die neue Saison gegen den österreichischen Bundesligisten WSG Tirol bestreiten.

Die Begegnung findet am 13. August (18:00 Uhr) in Unterhaching statt. Das gab der deutsche Fußball-Rekordmeister bekannt.

Für die Münchner ist es der letzte Test vor Beginn der neuen Spielzeit. Am Mittwoch hatte die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in ihrem ersten Vorbereitungsspiel das Amateur-Team des FC Rottach-Egern mit 14:1 bezwungen.

Am Sonntag (15:30 Uhr) steigt der zweite Test gegen den 1. FC Düren, danach spielen die Bayern zunächst auf ihrer Asienreise in Seoul (3. August) und eine Woche später in London erneut gegen Tottenham Hotspur. Drei Tage nach dem Duell mit Tirol starten sie am 16. August (20:45 Uhr) bei Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm in der ersten Pokalrunde in die Saison.