Ekitike gibt SGE-Versprechen ab: "Riesen-Hunger!"

Hugo Ekitike (M.) will endgültig zum Frankfurter Star-Spieler werden

Im vergangenen Winter war Hugo Ekitike von Paris Saint-Germain in die Fußball-Bundesliga zu Eintracht Frankfurt gewechselt. Nachdem er in seinen ersten 14 Einsätzen vier Tore für die Hessen erzielte, will er in seiner ersten kompletten Saison in Deutschland vollends durchstarten.

An seinen großen Ambitionen für die Eintracht, bei der Ekitike einen langfristigen Vertrag bis 2029 unterzeichnet hatte, ließ er im Gespräch mit der "Bild" überhaupt keine Zweifel aufkommen: "Ich bin zu hundert Prozent motiviert, mein Bestes zu geben und einfach Spaß am Fußball zu haben. Kurz gesagt: Ich habe einen Riesen-Hunger auf diese Saison!"

Ekitike hatte nach eigener Aussage "einen Moment gebraucht, um die Maschine zum Laufen zu bringen". Als die Saison dann bereits zu Ende war und Eintracht Frankfurt auf dem sechsten Tabellenplatz eingelaufen war, hätte der 22-Jährige "noch zehn Spiele mehr machen können".

"Ich habe einfach unglaublich Lust darauf anzugreifen, eine komplette Saison mit Eintracht Frankfurt zu spielen. Ich glaube, dass uns viele schöne Monate mit positiven Erlebnissen erwarten", so der Stürmer, der in diesem Sommer die fixe Ablöse von 16,5 Millionen Euro gekostet hat, nachdem die SGE im Winter schon 3,5 Millionen Euro Leihgebühr bezahlt hat.

Ekitike wird emotional: "Spiegelbild dieser Liebe und Hingabe"

Der in Reims geborene Franzose habe sich für seine erste komplette Saison in der Bundesliga vorgenommen, für die Adlerträger mit starken Leistungen voranzugehen und eine Identifikationsfigur des Klubs zu werden.

"Ich habe mich in den vergangenen sechs Monaten gut integriert, erst mal bei den Menschen, denen ich im Alltag im Klub begegne – sei es der Materialwart, die Mitarbeiter im Staff. Und natürlich auch bei den Fans, die uns sehr viel Liebe und Unterstützung geben. Das ist etwas, das es ganz außergewöhnlich macht, für Eintracht auf dem Platz zu stehen und ich sehe mich vielleicht als Spiegelbild dieser Liebe und Hingabe der Fans", meinte der Offensivmann in emotionalen Worten.