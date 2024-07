Tah zum FC Bayern? Rolfes reagiert

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Gibt es ein neues Angebot seitens des FC Bayern? Simon Rolfes bezieht Stellung

Der FC Bayern bemüht sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge um Jonathan Tah von Bayer Leverkusen. Nun soll ein zweites Angebot der Münchner erfolgt sein - oder nicht? Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes reagiert.

"Es gibt keinen neuen Stand", wird Rolfes von "Bild" zitiert. Der Ex-Nationalspieler weiter: "Jona reist am Sonntag mit der Mannschaft mit ins Trainingslager nach Donaueschingen. Wir freuen uns auf ihn."

Tah weilte nach seiner Teilnahme an der Fußball-EM zuletzt im Urlaub. Bayer Leverkusen erwartet seinen Kapitän nun zurück.

FC Bayern mit zweiter Offerte?

Ob der Innenverteidiger mit der Werkself in die kommende Saison geht, ist allerdings noch offen. Dem FC Bayern wird großes Interesse an einer Verpflichtung nachgesagt. Der "kicker" berichtete am Freitag von einer neuen Offerte des deutschen Rekordmeisters.

Das Fachmagazin schrieb von einer Fixsumme von 20 Millionen Euro sowie zusätzlichen fünf Millionen Euro, die als Bonuszahlungen folgen könnten. Das vorherige Angebot soll sich auf "18 Millionen Euro plus zwei Millionen Euro an Boni" belaufen haben, so der "kicker".

Zuletzt hieß es, dass Bayer Leverkusen den Marktwert von Tah auf rund 40 Millionen Euro taxiert. Laut Transfer-Reporter Fabrizio Romano hat der deutsche Meister bislang kein grünes Licht für einen Transfer gegeben. Tah selbst soll einen Wechsel an die Säbener Straße anstreben.

Tah will wohl zum FC Bayern

Dazu passt, dass der "kicker" vermeldet, Tah habe aktuell "keinerlei Ambitionen" bezüglich einer Vertragsverlängerung bei Bayer Leverkusen. Der Abwehrmann ist noch bis 2025 an die Werkself gebunden.

Tah war der Double-Saison von Bayer Leverkusen war er unter Erfolgstrainer Xabi Alonso unumstrittener Stammspieler in der Hintermannschaft, kam wettbewerbsübergreifend auf 48 Saisonspiele für die Rheinländer (sechs Tore).