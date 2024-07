Fritz-Nachfolger über das neue Werder: "Alles größer geworden"

IMAGO/nordphoto GmbH / Christian Schulze

Peter Niemeyer ist zurück bei Werder Bremen

Zwischen 2007 und 2010 war Peter Niemeyer bereits als Bundesliga-Profi für Werder Bremen aktiv, spielte für den Klub 32 Mal im deutschen Fußball-Oberhaus. Jetzt ist er als Sportdirektor zurück an alter Wirkungsstätte und musste sich mit dem Klub dabei laut eigener Aussage von Neuem vertraut machen.

Nachdem Peter Niemeyer sehr erfolgreich bei Preußen Münster gearbeitet, den Klub als Sportdirektor von der Regionalliga West bis in die 2. Bundesliga mit geführt und geprägt hat, folgte nun der Schritt zurück nach Bremen.

"Wenn wir von dem Werder vor 14 Jahren sprechen und von jetzt, muss ich den Verein neu kennenlernen. Jeder Bereich ist größer geworden, professioneller. Das Trainerteam, die Scoutingabteilung, die medizinische Abteilung – alles", so der ehemalige Mittelfeldspieler und heutige Funktionär über seine ersten Tage zurück beim SVW.

Niemeyer betonte gleichwohl: "Aber wofür Werder steht, das hat sich nicht verändert."

Unter seinem ehemaligen Mitspieler und neuen Geschäftsführer Sport, Clemens Fritz, hat der 40-Jährige seine Arbeit als Sportdirektor aufgenommen und will mithelfen, die positive Entwicklung in der dritten Saison nach dem Wiederaufstieg 2022 weiter fortzuführen.

Werder Bremen startet bei Energie Cottbus

Über seine Herangehensweise an den neuen Job als Kaderplaner und Bindeglied zwischen der Profi-Abteilung und der Führungsetage in Bremen meinte Niemeyer: "Für mich geht es erst um das 'Wie' – und danach um das Ergebnis. Wir haben hier unfassbar viel Expertise, und da ist jeder in seinem Bereich viel stärker als ich allein."

Der 146-malige Bundesliga-Spieler will als Sportdirektor "gewisse Dinge vorleben", will für die jungen Werder-Profis als Vorbild dienen: "Das ist Detailarbeit, man muss kleine Stellschrauben drehen. Und dann geht es einfach darum, wie wir immer wieder ans Limit kommen können, um Grenzen zu verschieben – um größer zu werden", so Niemeyer.

Werder Bremen startet mit dem Pokalspiel bei Energie Cottbus am 19. August in die neue Pflichtspiel-Saison.