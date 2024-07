Rose vielsagend zum Fall Xavi - Längerer Verbleib bei RB?

IMAGO/Gabor Krieg

Xavi Simons und Marco Rose könnten auch in der Saison 2024/25 gemeinsam arbeiten

Seit Wochen wird über die Zukunft von EM-Star Xavi Simons spekuliert. Vor allem das Interesse des FC Bayern am Offensivspieler hat für reichlich Wirbel gesorgt. Doch immer mehr zeichnet sich ein erneutes Leihgeschäft bei Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig ab. Cheftrainer Marco Rose äußerte sich nun vielsagend zum Transfer-Poker.

Angesprochen am Montag auf eine möglicherweise zweite Saison von Xavi Simons bei RB Leipzig konnte Marco Rose sein Lächeln nicht verbergen. "Ihr erlebt mich ja eigentlich seit dem Saisonende und dem Urlaub sehr entspannt, weil ich natürlich weiß, wie gut wir im Austausch sind und dass der Verein an Lösungen arbeitet", sagte er dem Sender "Sky".

Der Leipziger Coach ließ zudem aufhorchen, als er einen Verbleib des Niederländers bei den Sachsen andeutete: "Dafür, dass schon geschrieben wurde, dass Xavi sich mit anderen Vereinen einig ist und dass die Ablösesumme schon feststeht, sieht es im Moment gar nicht so schlecht aus für uns. Darüber freue ich mich sehr."

Rose zeigte sich vor allem darüber begeistert, dass Xavi Simons, "so wie es aussieht", inzwischen eine Entscheidung pro RB Leipzig und gegen den FC Bayern oder seinen Stammklub Paris Saint-Germain getroffen hat und "sein gutes Jahr in Leipzig noch einmal mitzunehmen in seine Entwicklung".

Rose deutet längeren Verbleib von Xavi Simons an

Diese Entwicklung sei "natürlich noch nicht am Ende", hob Rose hervor, der durchblicken ließ, dass Simons bei RB zum "Führungsspieler" reifen könne. Um "dann irgendwann, vielleicht auch nicht nächstes Jahr, den nächsten Schritt zu gehen", fügte der ehemalige Gladbach- und BVB-Trainer hinzu, dass auch ein längerer Verbleib bei RB Leipzig möglich sein könnte. "Aber auch da sind wir noch nicht durch, sondern haben noch ein paar offene Gespräche."

Der 21 Jahre alte Offensivspieler hatte in seiner Debütsaison in der Bundesliga auf Anhieb einen Stammplatz inne. In 43 Pflichtspielen für RB Leipzig erzielte er zehn Tore und lieferte 15 Vorlagen. Sein Vertrag bei Stammklub PSG läuft eigentlich noch bis 2027.