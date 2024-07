Bericht: Gündogan "Verkaufskandidat" beim FC Barcelona

IMAGO/Revierfoto

Ilkay Gündogan spielt seit 2023 beim FC Barcelona

Endet die Zeit von Ilkay Gündogan beim FC Barcelona nach nur einem Jahr schon wieder? Der spanische Vize-Meister soll einem Verkauf des deutschen Nationalspielers offen gegenüberstehen.

Laut "Sky" zählt Gündogan zu den "Verkaufskandidaten" beim FC Barcelona. Die Katalanen wären demzufolge gesprächsbereit, sollte ein passendes Angebot für den 33-Jährigen hereinkommen. Namentlich nicht genannte Klubs aus Katar und Saudi-Arabien sollen sich für den zentralen Mittelfeldmann interessieren.

Aber: Gündogan will dem TV-Sender zufolge "unbedingt beim FC Barcelona bleiben". Der DFB-Kapitän will sich wohl unter dem neuen Barca-Coach Hansi Flick beweisen. Beide kennen sich noch aus ihrer gemeinsamen Zeit in der deutschen Nationalmannschaft. Wie "Bild" berichtet, will Gündogan mit Flick über dessen Pläne sprechen.

Gündogan ist Stammspieler beim FC Barcelona

Der Routinier war im vergangenen Sommer ablösefrei von Manchester City zum spanischen Traditionsklub gewechselt. Gündogan gehörte in der abgelaufenen Saison zu den Stammkräften bei Barca. In 51 Spielen gelangen ihm fünf Tore und 14 Vorlagen.

Gündogan führte die deutsche Nationalmannschaft bei der zurückliegenden Fußball-Europameisterschaft als Kapitän auf den Rasen. Der Mittelfeldstratege spielte ein gutes Turnier und erhielt von sport.de die EM-Note 2,5.

Gündogan besitzt beim FC Barcelona einen Vertrag bis 2025 mit einer Option auf ein weiteres Jahr. Dass der spanische Vize-Meister überhaupt eine Trennung in Erwägung ziehen soll, liegt an der angespannten Finanzlage des Klubs.

Der FC Barcelona soll derzeit großes Interesse an den beiden Europameistern Nico Williams (Athletic Bilbao) und Dani Olmo (RB Leipzig) haben. Damit millionenschwere Transfers getätigt werden können, müssen zunächst wohl noch Spieler abgegeben werden. Aktuell sieht es aber nach einem Gündogan-Verbleib aus.