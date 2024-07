Transfer-Offensive nach Ito-Schock? Freund reagiert

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Hiroki Ito (l.) fehlt dem FC Bayern vorerst

Eigentlich wollte Sommer-Neuzugang Hiroki Ito vom VfB Stuttgart beim FC Bayern direkt durchstarten und unter Cheftrainer Vincent Kompany um einen Stammplatz kämpfen. Eine schwere Verletzung macht ihm aber nun einen Strich durch die Rechnung. Hat dies auch Auswirkungen auf die weitere Kaderplanung? FCB-Sportdirektor Christoph Freund hat dazu nun Stellung bezogen.

Der wochenlange Ausfall von Neuzugang Hiroki Ito ist für den FC Bayern "natürlich bitter", hob Christoph Freund im exklusiven Interview mit RTL, ntv und sport.de hervor (das komplette Gespräch ist oben im Video zu sehen).

Doch Freund zufolge beeinflusse der Ausfall von Ito die Kaderplanungen "nicht direkt", der Bundesliga-Dritte der Vorsaison sei "gut aufgestellt". Man habe bereits "gute Transfers getätigt", so der Sportdirektor mit Verweis auf die weiteren Neuzugänge Joao Palhinha und Michael Olise. Der 25 Jahre alte Innenverteidiger Ito hatte sich im Testspiel gegen den 1. FC Düren (1:1) einen Mittelfußbruch zugezogen, zum Saisonstart unter dem neuen Cheftrainer Vincent Kompany kann der Japaner somit nicht eingreifen.

Dennoch deutete Christoph Freund an, dass bis zum Ende der Wechselfrist am 31. August noch weitere Transfer-Bewegungen an der Säbener Straße zu beobachten sein könnten: "Wir schauen mal, was noch passiert. Das Transfer-Fenster ist ja noch einige Zeit lang offen. Es könnte in die eine oder andere Richtung noch etwas passieren. Aber wir haben keinen Stress und sind nicht unter Druck, denn wir sind gut aufgestellt."

FC Bayern gegen Tottenham Hotspur live bei RTL

Konkret Bezug nehmen auf die Spekulationen über einen möglichen Abgang von Matthijs de Ligt wollte Christoph Freund indes nicht. Ein Abgang des Innenverteidigers war zunächst erwartet worden, nachdem die Verpflichtung von Hiroki Ito bekannt gegeben wurde und die Abwehrzentrale nun noch üppiger besetzt ist. Auch Dayot Upamecano, Eric Dier und Min-jae Kim kämpfen um Einsatzzeiten.

Unterdessen zeigte sich der FCB-Sportdirektor hochzufrieden mit der Arbeit des neuen Cheftrainers Vincent Kompany, der seit zwei Wochen die Geschicke auf dem Trainingsplatz leitet. Der Belgier strotze vor "Energie", die ersten Eindrücke seien "sehr positiv".

Nun geht es für den deutschen Rekordmeister in der Vorbereitung auf Asienreise. Dort trifft der FC Bayern am Samstag (12:45 Uhr) auf den englischen Spitzenklub Tottenham Hotspur. Das Testspiel wird live bei RTL und RTL+ gezeigt.