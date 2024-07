Bundesregierung nahm knapp 200 UEFA-Ehrenkarten in Anspruch

Federico Gambarini/dpa

Auch der Bundespräsident schaute sich Spiele live im Stadion an.

Die Bundesregierung hat für die EM-Spiele in Deutschland 194 Ehrenkarten von der Europäischen Fußball-Union in Anspruch genommen. Dies geht aus einer Anfrage des Linken-Bundestagsabgeordneten Jan Korte an das Bundesinnenministerium (BMI) hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zunächst hatte das Portal "t-online" berichtet.

"Für die Bundesregierung geht es dabei in erster Linie darum, als Gastgeberland präsent zu sein. Aus protokollarischen Gründen ist dies gerade bei der Anwesenheit ausländischer Staats- und Regierungsgäste geboten", schreibt das BMI. "Darüber hinaus werden diese Begegnungen auch für den Austausch mit Repräsentanten anderer Staaten genutzt."

Die meisten Ehrenkarten wurden an das BMI (61) verteilt, gefolgt vom Bundeskanzler- und Bundespresseamt (35). Bilder von deutschen Politikerinnen und Politikern bei den Partien waren immer wieder zu sehen gewesen.

Fußball-EM 2024: Bundesregierung drückt "Wertschätzung für den Fußball aus"

Bundeskanzler Olaf Scholz besuchte Spiele der deutschen Nationalmannschaft, die im Viertelfinale an Spanien gescheitert war. An das Bundespräsidialamt von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gingen elf Ehrenkarten.

"Am Anfang wurden kostenlose EM-Spielbesuche noch damit begründet, die Regierungsmitglieder würden mit ihrer Anwesenheit "ihre Wertschätzung für den Fußball und die Sportler zeigen", wie früher die Kaiser im Kolosseum", sagte Korte, kulturpolitischer Sprecher der Linken im Bundestag.

"Jetzt bemüht man höhere Gründe: Aus protokollarischen Gründen könne man ausländische Gäste schlecht alleine lassen." Er fordere "dringend transparente Regeln und Lösungen, die jede unlautere Vorteilnahme ausschließen".

Das BMI schrieb, die Übersicht enthalte nicht die Verteilung der Ehrenkarten, "die dem Deutschen Bundestag zur Verteilung überlassen wurden".