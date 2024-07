Überraschende Aussage: Eberl öffnet Goretzka Tür zum Abgang

IMAGO/Kirchner-Media/TH

Wird Leon Goretzka den FC Bayern in diesem Sommer verlassen?

Leon Goretzka zählt nach der Ankunft von Joao Palhinha zu den möglichen Abschiedskandidaten des FC Bayern. Sportvorstand Max Eberl ließ bei der Vorstellung des Sommer-Neuzugangs durchaus aufhorchen, als er auf die schwierige Situation des deutschen Nationalspielers angesprochen wurde. Er legte seinem Mittelfeldspieler sogar indirekt einen Wechsel nahe. Volle Rückendeckung klingt zumindest anders.

Sportvorstand Max Eberl hat sich sehr zurückhaltend über eine weitere Zukunft von Leon Goretzka beim FC Bayern geäußert.

Angesprochen auf die Situation des Mittelfeldspielers, der durch die Verpflichtung von Joao Palhinha mehr und mehr um seinen Platz im voll besetzten Kader bangen muss, entgegnete der 50-Jährige: "Bei Leon ist es so, dass wir mit den Spielern sehr, sehr offen sprechen. Das tue ich nicht in der Öffentlichkeit, da bin ich weniger kommunikativ. Wenn ich mit Spielern und Agenten spreche, dann ist es mein Job, das vertrauensvoll zu tun. Das mögen einige nicht so sehen, ich tue das aber."

Goretzka besitzt beim deutschen Rekordmeister noch einen Vertrag bis 2026, seinen Status als unumstrittener Stammspieler hatte er in der vergangenen Saison allerdings schon unter dem damaligen Cheftrainer Thomas Tuchel verloren. Aufgrund einer lang andauernden Formschwäche verzichtete Bundestrainer Julian Nagelsmann schließlich auf eine EM-Nominierung des Münchners - eine herbe Enttäuschung.

Eberl öffnet Goretzka die Tür zum Abgang: "Muss jeder Spieler für sich entscheiden"

Eberl fügte mit Blick auf die neue Saison derweil vielsagend hinzu: "Klar, die Konkurrenz auf der Position im defensiven Mittelfeld wird extrem groß sein. Da muss jeder Spieler für sich entscheiden, was sein Schritt ist und wie er den Konkurrenzkampf annimmt."

Sprich: Beim FC Bayern könnte man inzwischen offenbar auch gut mit einem Abschied des 29-Jährigen leben, wirklich unentbehrlich scheint Goretzka an der Säbener Straße nicht mehr zu sein.

Neben Palhinha und Goretzka tummeln sich im Mittelfeld-Zentrum derzeit noch Konrad Laimer und Aleksandar Pavlovic. Auch Joshua Kimmich könnte unter dem neuen Cheftrainer Vincent Kompany zurück in die Mitte rücken.