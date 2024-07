BVB-Transfer rückt näher: Groß in Dortmund angekommen

IMAGO/Gerhard Schultheiß

Pascal Groß steht kurz vor einem Wechsel zum BVB

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund will sich wenige Wochen vor dem Saisonstart mit weiteren Spielern verstärken. Neben dem Transfer von Yan Couto befindet sich auch der Deal mit DFB-Nationalspieler Pascal Groß auf der Zielgeraden.

Pascal Groß steht kurz davor, Spieler von Champions-League-Finalist Borussia Dortmund zu werden. Der deutsche Nationalspieler ist am Dienstagabend am Dortmunder Flughafen gelandet.

Dort wurde er von BVB-Mitarbeiter Joel Kunz in Empfang genommen, wie "Sky" berichtet. Kunz kümmert sich bei den Schwarz-Gelben als Integrationsbeauftragter um die Eingliederung neuer Spieler.

Der nächste Schritt: Der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler wird seinen obligatorischen Medizincheck absolvieren. Dann wird er wohl noch in dieser Woche nach Bad Ragaz in die Schweiz reisen, wo der BVB ab Donnerstag traditionell sein Sommer-Trainingslager aufschlägt. Sein Vertrag in Dortmund soll bis 2026 datiert sein, heißt es.

Groß und Can das neue Sechser-Duo beim BVB?

Für den deutschen Nationalspieler wird Borussia Dortmund nach Angaben von Transfer-Insider Fabrizio Romano eine Ablösesumme in Höhe von sieben Millionen Euro an den englischen Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion überweisen. Mögliche Bonuszahlungen können die Summe noch vergrößern. Wie der "kicker" berichtet, werden insgesamt knapp weniger als zehn Millionen Euro fällig.

Bei Borussia Dortmund dürfte der zentrale Mittelfeldspieler künftig eine wichtige Rolle im Kader einnehmen. Klar ist: Der Routinier wird den internen Konkurrenzkampf erheblich ankurbeln. Da sich Groß vor allem auf der Doppel-Sechs wohl fühlt, könnte er mit DFB-Kollege Emre Can ein Duo im Mittelfeld bilden. Salih Özcan und Felix Nmecha bliebe nur die Rolle als Herausforderer, beide hatten sich in der vergangenen Saison nicht für Höheres empfohlen.

Pascal Groß war 2017 für gerade einmal drei Millionen Euro vom FC Ingolstadt zu Brighton & Hove Albion gewechselt. In der Premier League etablierte er sich in den vergangenen Jahren als absoluter Stammspieler seines Teams, absolvierte 228 Pflichtspiele für die Seagulls. Dabei gelangen ihm 75 direkte Torbeteiligungen. Inzwischen ist Groß auch achtfacher deutscher Nationalspieler.