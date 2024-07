Pizarro warnt FC Bayern vor falschen Erwartungen

IMAGO/Revierfoto

Lebende Legende des FC Bayern: Claudio Pizarro

Nach elf Meisterschaften in Folge wurde der FC Bayern von Bayer Leverkusen entthront. Der frühere Münchner Torjäger Claudio Pizarro hofft, dass es unter dem neuen Trainer Vincent Kompany wieder bergauf geht.

In wenigen Wochen startet der FC Bayern in die Pflichtspiel-Saison 2024/2025. Mit frischem Personal will Deutschlands Rekordchampion zurück an die Spitze - national wie international.

Claudio Pizarro gibt die Marschroute vor. "Am Ende ist es wichtig, dass wir eine gute Saison spielen und wieder Meister werden", betonte der Ex-Profi gegenüber "Sport1".

Geduld sei allerdings gefragt, so der Peruaner: "Wir haben neue Spieler und einen neuen Trainer verpflichtet. Manchmal braucht der ein bisschen Zeit." Er sei dennoch überzeugt, "dass die Sachen in dieser Saison gut laufen werden".

Von Vincent Kompany, der Thomas Tuchel an der Seitenlinie beerbt hat, hält Pizarro eine Menge. "Ich kenne ihn, habe gegen ihn viele Male gespielt. Ich habe mit ihm auch ein bisschen geredet", verriet der 45-Jährige. Der Belgier mache es bislang "als Trainer gut".

Pizarro: FC Bayern muss "von Anfang an Gas geben"

Im Gespräch mit "Sky" ging Pizarro, der in 327 Pflichtspielen für den FC Bayern 178 Scorerpunkte (125 Tore, 53 Vorlagen) sammelte, noch weiter ins Detail.

"Ich glaube, dass jeder Trainer eine Idee hat, die er in die Mannschaft bringt. Wichtig ist, dass die Spieler diese schnell annehmen", sagte der langjährige Top-Stürmer über Kompany.

Coach und Team seien nun gefordert: "Die Saison fängt in zwei, drei Wochen an. Dann müssen sie von Anfang an Gas geben. Das Wichtigste ist die Konstanz über die Saison. Wenn man sie hat, ist man am Ende der Sieger."

Die Konkurrenz in der Fußball-Bundesliga ist jedoch gewachsen. Speziell vor dem amtierenden Meister warnt Pizarro ausdrücklich: "Bayer Leverkusen ist die Mannschaft, die zu schlagen ist. Die haben es letzte Saison sehr gut gemacht. Xabi Alonso war überragend."

Zuletzt sei die Werkself "stark geworden", plus: "Sie haben nochmal ein paar neue Spieler dazubekommen."