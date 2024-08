Wirtz? Hummels? Davies? Ancelotti bezieht Stellung

IMAGO/Shaina Benhiyoun/SPP

Carlo Ancelotti hat sich zu weiteren Transferplanungen von Real Madrid geäußert

Was eint Alphonso Davies vom FC Bayern, Florian Wirtz von Bayer Leverkusen und Mats Hummels, dessen Vertrag bei Borussia Dortmund kürzlich auslief? Alle wurden in den vergangenen Monaten oder Wochen mehr oder weniger hartnäckig mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Nun hat Coach Carlo Anelotti sehr eindeutig Stellung bezogen.

"Die Kaderplanung ist abgeschlossen", sagte Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti auf einer Pressekonferenz der Königlichen auf die Nachfrage, ob man sich nach der Pleite im Poker um den jungen Franzosen Leny Yoro nach einem anderen Innenverteidiger umschauen werde.

"[Jesús, d.Red.] Vallejo ist zurück, [David, d.Red.] Alaba erholt sich und die jungen Spieler, die mit uns trainieren, haben Qualität. Wir sind auf dieser Position sehr gut besetzt", betonte Ancelotti konkret die Situation in der Defensive. Auch Abgänge werde es keine mehr geben, "weil alle bleiben wollen".

Zuletzt hieß es vor allem in spanischen Medien immer wieder, der Rekordsieger der Champions League suche noch eine Alternative für die Verteidigung. Nachdem sich Yoro für einen millionenschweren Wechsel zu Manchester United entschieden hatte, wurde auch über günstige Backups spekuliert.

Stars vom BVB, FC Bayern und von Bayer Leverkusen bei Real gehandelt

Laut "Defensa Central" war in diesem Zuge auch BVB-Ikone Mats Hummels Thema in der spanischen Hauptstadt. Der 35-Jährige ist seit dem 1. Juli offiziell vereinslos. Schon vor dem offiziellen Abschied vom BVB machten zahlreiche Gerüchte um die nächste Station des Weltmeisters von 2014 die Runde. AC und Inter Mailand, Bayer Leverkusen, RCD Mallorca und der FC Bologna waren nur einige Klubs, die neben Real genannt wurden. Noch ist allerdings unklar, wo und ob Hummels seine Karriere fortsetzt.

Gerüchte um Florian Wirtz und vor allem Alphonso Davies kursieren hingegen schon eine halbe Ewigkeit. Wirtz dürfte in diesem Transfersommer allerdings schlicht zu teuer für die Madrilenen gewesen sein, die schon Superstar Kylian Mbappé mit einem Megavertrag ausgestattet haben. Mit Davies soll man sich zudem auf einen ablösefreien Wechsel nach der anstehenden Saison geeinigt haben.