Goretzka? De Ligt? Neuer lässt aufhorchen

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Manuel Neuer und Leon Goretzka spielen schon lange gemeinsam für den FC Bayern

Beim FC Bayern werden Matthijs de Ligt und Leon Goretzka immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Torwart Manuel Neuer äußerte sich nun zu den Personalien.

"Ich bin immer sehr happy gewesen mit ihm an der Seite, er ist ein richtiger Verteidiger, der sich reinhaut in die Zweikämpfe, der immer da ist", schwärmte Neuer in einer Medienrunde im Rahmen der Südkorea-Reise des deutschen Rekordmeisters von de Ligt.

Zur Zukunft des Niederländers wollte sich Neuer jedoch nicht konkret äußern. "Aber klar: Der Verein trifft die Entscheidungen", so der 38-Jährige.

De Ligt ist vertraglich noch bis 2027 an den FC Bayern gebunden. Zuletzt wurde der Innenverteidiger jedoch intensiv mit Manchester United in Verbindung gebracht. Allerdings liegen die Münchner und die Red Devils wohl bei der Höhe der Ablöse weit auseinander.

Laut "Sky" stellt sich der FC Bayern rund 50 Millionen Euro plus Bonuszahlungen vor. Angeblich liegen die beiden Klubs rund 15 Millionen Euro auseinander.

Der "tz" zufolge könnte der Premier-League-Klub aber schon bald erneut bei den Münchnern anklopfen, um über einen Transfer von de Ligt zu verhandeln.

Neuer will Goretzka auf dem Platz sehen

Auch Goretzka gilt beim FC Bayern als Verkaufskandidat. Sportvorstand Max Eberl hatte sich zuletzt sehr zurückhaltend über eine weitere Zukunft des Mittelfeldspielers an der Säbener Straße geäußert.

"Bei Leon ist es so, dass wir mit den Spielern sehr, sehr offen sprechen. Das tue ich nicht in der Öffentlichkeit, da bin ich weniger kommunikativ. Wenn ich mit Spielern und Agenten spreche, dann ist es mein Job, das vertrauensvoll zu tun. Das mögen einige nicht so sehen, ich tue das aber", sagte Eberl.

Goretzka besitzt beim deutschen Rekordmeister noch einen Vertrag bis 2026, seinen Status als unumstrittener Stammspieler hatte er in der vergangenen Saison allerdings schon unter dem damaligen Cheftrainer Thomas Tuchel verloren.

Zuletzt hieß es allerdings, dass sich Goretzka unter dem neuen Trainer Vincent Kompany durchsetzen will.

Das deutete auch Neuer an. "Ich möchte, dass er bei uns auf dem Platz steht, weil er uns sehr oft geholfen hat, weil er ein toller Spieler ist", so der Keeper, der betonte: "Aber ich treffe diese Entscheidungen nicht. Man merkt, dass er unbedingt will und sehr motiviert ist."