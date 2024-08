LA unternimmt nächsten Schritt für Reus-Deal

IMAGO/osnapix / Hirnschal

BVB-Legende Marco Reus setzt seine Karriere wohl in der MLS fort

Der Wechsel von BVB-Legende Marco Reus zu MLS-Klub Los Angeles Galaxy lässt weiter auf sich warten - allerdings wohl nicht mehr lange.

Major-League-Soccer-Klub LA Galaxy hat auf dem Weg zu einer Verpflichtung von Marco Reus einen weiteren wegweisenden Schritt unternommen.

Wie der Verein in dieser Woche mitteilte, wurde der 21-jährige Jonathan Pérez für eineinhalb Jahre an den Nashville SC verliehen. Durch die Leihe hat der Klub nun den nötigen finanziellen Spielraum, um Reus endgültig unter Vertrag zu nehmen.

Dem englischen Portal "GiveMeSport" zufolge müssen jedoch nach wie vor einige Einzelheiten zwischen dem ehemaligen deutschen Nationalspieler und den LA-Verantwortlichen geklärt werden, ehe es zu einer Unterschrift kommen kann. Um welche Einzelheiten es genau geht, ist aber nicht klar.

Der Transfer-Reporter César Luis Merlo berichtete unterdessen schon am vergangenen Montag, dass Reus in Dienstag in LA erwartet werde, um anschließend den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren. Bilder der BVB-Legende in der Stadt der Engel gibt es bisher allerdings nicht.

BVB-Ikone Reus verhandelt schon lange mit LA

Reus wird bereits seit vielen Wochen mit einem Wechsel nach Los Angeles in Verbindung gebracht. Erst vor Kurzem kam heraus, dass sich der MLS-Klub schon rund um das Champions-League-Finale in London mit der BVB-Legende getroffen hatte, um einen möglichen Wechsel zu besprechen. Weitere Einzelheiten dazu sickerten aber lange Zeit nicht durch.

Mitte Juli wurde dann von fortwährenden Gesprächen zwischen Reus und dem Verein berichtet. Als mögliche Hürde auf dem Weg zu einem Transfer galten dort noch die finanziellen Rahmenbedingungen, da jeder MLS-Klub an einen Salary Cap gebunden ist, bei dem es nur wenige Ausnahmen gibt.

Diese Hürde wurde nun mit dem Leihgeschäft von Jonathan Pérez erfolgreich genommen. Durch seinen Abgang ist der Platz für Reus im Aufgebot theoretisch frei.