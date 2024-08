Transfer von Schalke-Star angeblich geplatzt

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Derry Murkin wird den FC Schalke 04 wohl erst einmal nicht verlassen

Holstein Kiel sucht nach einem Ersatz für den zum BVB zurückgekehrten Tom Rothe. Zuletzt verdichteten sich die Anzeichen, dass Derry Murkin vom FC Schalke 04 nach Schleswig-Holstein wechseln könnte. Doch nun ist der Wechsel offenbar vom Tisch, weil der Aufsteiger eine Alternative von Union Berlin ins Visier genommen hat.

Schon seit Wochen wird Derry Murkin vom FC Schalke 04 mit Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel in Verbindung gebracht. Anfang der Woche hatte Sport-Geschäftsführer Carsten Wehlmann gegenüber "Sky" das Interesse an dem Außenverteidiger der Königsblauen bestätigt: "Er ist sicherlich ein Spieler, der bei uns ins Profil passt, der es letzte Saison auf Schalke auch gut gemacht hat."

Bereits früh hatte sich jedoch abgezeichnet, dass die beiden Klubs in den Verhandlungen über eine Ablösesumme nicht zueinander finden werden. Von einem Angebot in Höhe von 1,6 Millionen Euro für Murkin war zuletzt die Rede, laut "WAZ" wollen die Königsblauen aber auch bei einer Zwei-Millionen-Offerte noch hart bleiben und versuchen, den Stammspieler auf Schalke zu halten.

FC Schalke 04: Murkin-Deal "zu 100 Prozent" vom Tisch

Dies führte offenbar nun dazu, dass ein Transfer des Engländers, der gerne ins deutsche Oberhaus gewechselt wäre, geplatzt ist. Das berichtet Transferjournalist Florian Plettenberg auf X (ehemals Twitter). Demnach sei der Deal nach neuen Verhandlungen "zu 100 Prozent" vom Tisch.

Stattdessen nimmt eine Kieler Verpflichtung von Tymoteusz Puchacz konkrete Formen an. Mit dem polnischen Außenverteidiger von Union Berlin seien die Norddeutschen in "konkreten Gesprächen", heißt es weiter. Der 25-Jährige sei nun der "Top-Favorit" auf die Nachfolge von Tom Rothe, der vergangene Saison auf Leihbasis vom BVB in Kiel verbrachte.

Puchacz war in der abgelaufenen Spielzeit ebenfalls in der 2. Bundesliga aktiv. Für den 1. FC Kaiserslautern absolvierte der Pole 36 Pflichtspiele, in denen ihm ein Treffer und 13 Vorlagen gelangen.