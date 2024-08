Langjähriger Premier-League-Trainer Shakespeare gestorben

picture alliance / Mike Egerton/PA Wire/dpa

Craig Shakespeare stirbt nach einer Krebserkrankung mit 60 Jahren

Der frühere englische Fußball-Trainer Craig Shakespeare ist im Alter von 60 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie am Donnerstagabend in einem Statement über die "League Manager's Association" mit.

"Craig ist heute Morgen friedlich zu Hause im Kreise seiner Familie verstorben. Die Familie ist sehr stolz auf seine fußballerischen Leistungen als Spieler und Trainer", hieß es in der Erklärung. Bei Shakespeare war im vergangenen Oktober Krebs diagnostiziert worden.

Seine erfolgreichste Zeit hatte der frühere Profi bei Leicester City in insgesamt drei Amtszeiten zwischen 2008 bis 2010, 2011 bis 2017 sowie von April bis Juni 2023. An der Seite von Claudio Ranieri feierte Shakespeare 2016 als Co-Trainer sensationell die englische Meisterschaft mit den "Foxes", nach Ranieris Entlassung war er 2017 rund sieben Monate Trainer des Klubs. Shakespeare war außerdem für West Bromwich Albion, Hull City, den FC Everton, Watford, Aston Villa sowie die englische Nationalmannschaft in verschiedenen Funktionen tätig.

"Craig war ein Mann mit enormem Talent, unerschütterlicher Hingabe und tief empfundener Leidenschaft für das schöne Spiel. Sein Tod wird von allen, die ihn kannten, sowie von der Fußballgemeinde im Allgemeinen zutiefst betrauert", schrieb Leicester in einer Mitteilung.