Van Gaal nach FCB-Anfrage "sehr überrascht" - Eberl reagiert

Louis van Gaal kehrte nicht zu den Bayern zurück

Die Trainersuche des FC Bayern gestaltete sich im Frühsommer als knifflige und langwierige Aufgabe. Fast wäre es zu einer spektakulären Rückholaktion gekommen, wie Louis van Gaal nun bestätigte. Max Eberl reagiert im Rahmen der Südkorea-Reise auf die Aussagen.

Der FC Bayern hatte sich bei der Suche für einen Nachfolger von Cheftrainer Thomas Tuchel einige prominente Absagen eingehandelt. Ralf Rangnick wollte lieber Österreich trainieren, Julian Nagelsmann beim DFB bleiben - auch die Wundertrainer Xabi Alonso, Sebastian Hoeneß oder Zinedine Zidane kamen nicht an die Säbener Straße.

Kaum ein Name, der in jenen Wochen nicht mit dem FCB in Verbindung gebracht worden war.

Van Gaal war über die Bayern-Anfrage "sehr überrascht"

Schon damals gab es Gerüchte, dass der deutsche Rekordmeister auch bei Altmeister Louis van Gaal angefragt haben soll. Diese Anekdote bestätigte der Niederländer nun in einer Talkshow beim niederländischen Sender "RTL".

"Der FC Bayern hat mich gefragt, ob ich ihr neuer Trainer werden will", erklärte van Gaal und schob hinterher: "Ich war sehr überrascht."

Letztlich habe der ehemalige Bondscoach aber dankend abgesagt. Die Bayern suchten weiter und entschieden sich schlussendlich für den Belgier Vincent Kompany, der die Bayern wieder zu Titeln führen soll.

FCB-Sportvorstand reagierte auf einer Pressekonferenz im Rahmen der Südkorea-Tour der Bayern auf die Aussagen des Ex-FCB-Trainers. "Also ich habe ihn nicht gefragt", erklärte der Sportchef.

Ex-Bondscoach trainierte FCB schon zwischen 2009 und 2011

Für Van Gaal wäre es eine spektakuläre Rückkehr an alte Wirkungsstätte gewesen. Der 72-Jährige trainierte den Klub schon zwischen 2009 und 2011. Weil er sich am Ende mit der Klubführung überwarf, musste er aber vorzeitig gehen.

Als Bayern-Trainer holte er in der ersten Saison einen Meistertitel und den Pokal.

Zuletzt hatte Van Gaals die niederländische Nationalmannschaft bei der WM 2022 in Katar betreut, obwohl er bis heute unter den Folgen einer Prostatakrebs-Erkrankung leidet. Aus gesundheitlichen Gründen wolle van Gaal nicht mehr als Vereinstrainer arbeiten.