Kimmich spricht über "sehr lustige" Südkorea-Erfahrung

IMAGO/Ulrich Wagner

Joshua Kimmich nimmt besondere Eindrücke von der kurzen Bayern-Reise nach Südkorea mit

Joshua Kimmich nimmt besondere Eindrücke von der kurzen Bayern-Reise nach Südkorea mit - auch kulinarische. Beim Barbecue-Teamabend auf Einladung seines südkoreanischen Kollegen Minjae Kim war der deutsche Fußball-Nationalspieler in Seoul besonders interessiert und aktiv dabei.

"Man konnte an einem iPad bestellen, was man wollte. Es wurde vor einem Fleisch gegrillt, alles Weitere konnte man dazubestellen. Ich habe dann das eine oder andere angeklickt. Am Anfang war es so, dass alle gesagt haben, hey, was bestellst du da alles? Das ist doch viel zu viel. Aber am Ende haben sie alle brav gegessen", erzählte Kimmich nach dem 2:1 des FC Bayern München im Testspiel gegen Tottenham Hotspur am Samstagabend.

"Es war alles sehr lecker und sehr scharf. Es war sehr lustig, es war mal etwas anderes", sagte der 29 Jahre alte Kimmich. Gastgeber Kim freute sich sehr, dass seine Aktion mit dem südkoreanischen Barbecue so gut ankam in der Mannschaft und nicht nur bei Kimmich. Es sei eine Freude für ihn, dass er seinen Teamkameraden ein wenig sein Land habe zeigen können, sagte der 27 Jahre alte Koreaner.