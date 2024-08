Flick und FC Barcelona gewinnen Test-Clásico gegen Real

dpa

Erster Clásico, erster Sieg: Hansi Flick kann zufrieden sein.

Hans Flick hat gut zwei Monate nach seiner Unterschrift beim FC Barcelona den ersten prestigeträchtigen Sieg im Clásico gegen Real Madrid feiern können. Die Katalanen mit dem deutschen Fußball-Trainer gewannen am Samstag (Ortszeit) das Testspiel gegen die Königlichen in den USA mit 2:1 (1:0). Der 22-jährige Pau Víctor (42. und 54. Minute) erzielte beide Barça-Tore und bekam ein Extralob von Flick.

"Die Tür zur ersten Mannschaft ist immer offen", sagte Flick, der allgemein zufrieden war mit der Leistung der jungen Spieler während der US-Tour. "Das ist eine große Möglichkeit für sie." Wie beim Test gegen Manchester City in Orlando, den Barcelona im Elfmeterschießen gewonnen hatte, war auch die Partie in East Rutherford stark von einem Gewitter beeinflusst und musste zwischenzeitlich lange unterbrochen werden.

Für Real, das mit dem deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger antrat, traf vor gut 82.000 Fans nur der 19-jährige Nico Paz (82.). "Das Ergebnis ist nicht so wichtig", sagte Real-Trainer Carlo Ancelotti. "Das Ziel ist, dass die Spieler Minuten bekommen und in guter Form sind. Es ist ein Vorbereitungsspiel." Die Testspiele in Nordamerika gegen Barcelona gingen zudem noch nie gut aus für Real: Auch die Partien in Miami (2017), Las Vegas (2022) und Dallas (2023) hatte Barça gewonnen.