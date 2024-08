"Müssen es besser machen": DFB-Frauen wollen Revanche

FIRO/SID

Marina Hegering absolvierte gegen Kanada 120 Minuten

Die DFB-Frauen sind mit müden Beinen, aber einem guten Gefühl zum Olympia-Halbfinale abgereist.

"Wir freuen uns jetzt auf Lyon. Mal schauen, wo die Reise noch hingeht", sagte Marina Hegering mit einem Lächeln, bevor der Tross am Sonntag um 10.08 das Mannschaftshotel in Marseille verließ. Von einer Medaille sind die deutschen Fußballerinnen nur noch einen Sieg entfernt. "Das war uns gestern sehr schnell bewusst. Das ist die maximale Motivation, dass es so greifbar ist", sagte Hegering.

Zum Feiern sei nach dem 4:2 im Elfmeterschießen über den Tokio-Olympiasieger Kanada aber "keiner mehr in der Lage" gewesen, sagte Hegering: "Dadurch, dass wir so ein knackiges, knappes Programm haben, war klar, wir müssen schnell schlafen. Schlaf ist die beste Regeneration, die man kriegen kann." Der Krimi über 120 Minuten plus Elfmeterschießen sei zudem "sehr nervenaufreibend" gewesen.

Am Dienstagabend (18:00 Uhr/ARD und Eurosport) trifft Deutschland zum zweiten Mal auf die USA. In der Vorrunde setzte es mit 1:4 die bislang einzige Niederlage im Turnier. "Wir müssen es besser machen als letztes Mal und vielleicht das ein oder andere Tor schießen", sagte Hegering: "Dann schauen wir mal, was es wird."