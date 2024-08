Transfer von DFB-Star hat beim BVB "höchste Priorität"

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Maximilian Beier (r.) soll Niclas Füllkrug beim BVB beerben

Der Wechsel von Niclas Füllkrug von Borussia Dortmund zu West Ham United steht unmittelbar bevor. Auf der Suche nach einem Nachfolger ist der BVB offenbar bei Bundesliga-Konkurrent TSG 1899 Hoffenheim fündig geworden. Ein Transfer des deutschen Nationalspielers Maximilian Beier genießt nun offenbar "höchste Priorität".

Niclas Füllkrug beendet sein Kapitel bei Champions-League-Finalist Borussia Dortmund nach nur einem Jahr. Der DFB-Stürmer reiste am Samstag aus dem BVB-Trainingslager in der Schweiz ab, sein Wechsel zu West Ham United steht kurz vor dem Abschluss. Dort soll der Angreifer einen Vertrag bis 2027 unterschreiben. Der BVB kassiert dafür 27 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen, so unter anderem der "kicker".

Mit Sebastien Haller und Youssoufa Moukoko stehen zwei weitere Stürmer im Kader der Westfalen, die den Klub ebenfalls noch verlassen könnten. Als Neuzugang steht bereits Stuttgarts Rekordtorschütze Serhou Guirassy fest. Dabei soll es aber offenbar nicht bleiben.

Denn der Bundesligist will laut übereinstimmenden Medienberichten noch unbedingt einen weiteren Stürmer dazu holen. Die "Bild" vermeldete bereits am Sonntag, dass der BVB um Maximilian Beier von der TSG Hoffenheim buhle. Der Youngster passe genau ins Profil, das der BVB sucht.

BVB nimmt Maximilian Beier ins Visier

Auch die "Ruhr Nachrichten" berichteten am Sonntag von dem Dortmunder Interesse an dem Nationalspieler. Der für gewöhnlich gut informierten Regionalzeitung zufolge genießt ein Transfer des ehemaligen Hannoveraners in der Ruhrpottmetropole mittlerweile "höchste Priorität".

Problematisch für die Schwarz-Gelben ist, dass weitere Top-Klubs um den Hoffenheimer buhlen. Der Stürmer will sich wohl in der kommenden Woche entscheiden, wo er seine Zukunft sieht. Berichten zufolge sind auch der FC Chelsea und Aston Villa an Beier interessiert. Ein Verbleib in Hoffenheim gilt als unwahrscheinlich.

Beier besaß in diesem Sommer eine Ausstiegsklausel über kolportierte 30 Millionen Euro. Diese sei inzwischen abgelaufen, heißt es in der "Bild". Die Transferablöse wäre daher frei verhandelbar. Im Raum stehe aktuell eine Summe zwischen 25 und 30 Millionen Euro. Dank der Füllkrug-Millionen ist das für den BVB machbar.