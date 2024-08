Bemerkenswerte Kehrtwende auf Schalke bei Wechselkandidat

IMAGO/Stefan Brauer/Brauer-Fotoagentur

Bleibt Tobias Mohr beim FC Schalke 04?

Der FC Schalke 04 hat sich in der Saisonvorbereitung mit Linksverteidiger Anton Donkor verstärkt, für Tobias Mohr war nach Meinung der Transfer-Planer somit kein Platz mehr. Doch der Wechselkandidat biss sich im Sommer durch und zeigte zum Auftakt gegen Eintracht Braunschweig (5:1) sogar eine Topleistung, inzwischen denkt S04 darüber nach, den Linksfuß halten. Doch der lässt nun plötzlich seine Zukunft in Gelsenkirchen offen.

Tobias Mohr lässt seine Zukunft beim FC Schalke 04 offen. Zwar verneinte er nach dem denkwürdigen Zweitliga-Auftakt der Königsblauen am Samstag gegen Eintracht Braunschweig gegenüber "Bild", Angebote anderer Klubs vorliegen zu haben. Der eigentlich auf Schalke aussortierte Linksverteidiger schob dann jedoch hinterher: "Wir werden sehen, ob ich bleibe! Ich zeige, dass ich Gas geben kann. Andere Vereine werden verfolgt haben, was ich gegen Braunschweig abgeliefert habe."

Hätte er im Sommer ein Angebot gehabt, dann wäre er längst weg gewesen. "Vielleicht ändert sich das ja in den nächsten Tagen..."

Schalke-Kaderplaner Ben Manga ließ derweil gegenüber "WAZ" durchblicken, dass man sich einen Verbleib des Abwehrspielers inzwischen wieder gut vorstellen kann: "Tobias Mohr hat sich die Chance in der Vorbereitung erarbeitet und eine gute Leistung gezeigt. Er hat noch ein Jahr Vertrag und wir werden sehen, was über die nächsten vier Wochen und den Rest des Jahres passiert."

Mohr zählte in der Rückrunde der vergangenen Saison wochenlang nicht zum Kader von Cheftrainer Karel Geraerts, erst für die letzten Liga-Spiele bekam er einige Bewährungschancen. Im Sommer holte S04 dann Anton Donkor aus Braunschweig für die linke Seite.

"Alle kamen zusammen": Mohr feiert Traumtor auf Schalke

Doch in der Vorbereitung biss sich Mohr im Training durch, hinterließ einen besseren Eindruck als der Neuzugang und durfte gegen dessen Ex-Klub in der Startelf stehen. Mit einem Traumtor schoss der Linksfuß die Knappen in der neunten Minute in Führung, die gesamte Mannschaft freute sich mit dem Aachener.

"Alle kamen zusammen, wir sind dieses Jahr wirklich eine eingeschworene Truppe und es war ein schönes Gefühl, dann in dieser Traube zu stehen", zitiert "WAZ" nach dem Spiel.

Bleibt ein Angebot vorerst aus, dürfte Tobias Mohr auch beim zweiten Punktspiel der Saison gegen den 1. FC Nürnberg in der Startelf stehen. "Gerade auswärts haben wir im Vergleich zur letzten Saison was gutzumachen und das wird jetzt unsere Hauptaufgabe sein", blickte er schon einmal voraus.