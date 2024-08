Für 45 Mio.: Abschied von Eintracht-Star beschlossen?

IMAGO/Blatterspiel

Verlassen Willian Pacho und Philipp Max Eintracht Frankfurt?

Nach seinem neun Millionen schwerem Wechsel von Royal Antwerpen zu Eintracht Frankfurt benötigte Willian Pacho keine Anlaufzeit, etablierte sich auf Anhieb in der ersten Elf und feuerte seinen Marktwert in die Höhe. Nach nur einem Jahr soll die SGE nun kurz davor stehen, aus diesem Umstand Kapital zu schlagen. Auch ein anderer Frankfurter soll kurz vor dem Abschied stehen.

Paris Saint-Germain soll auf Willian Pacho von Eintracht Frankfurt aufmerksam geworden sein und eine Offerte für den 22-jährigen Nationalspieler Ecuadors planen. Das beichtet Florian Plettenberg von "Sky".

Demnach soll sogar schon "konkrete Gespräche" stattfinden, die SGE bereits informiert darüber sein, dass PSG den Verteidiger gerne verpflichten würde. Die Chancen auf einen Deal stehen zudem angeblich gar nicht schlecht, da die Hessen einem Abschied "offen" gegenüber stehen sollen.

Kein Wunder, denn laut "Sky" blüht den Frankfurtern ein satter Geldsegen. Das Preisschild an der Mainmetropole soll bei 50 bis 60 Millionen Euro liegen. Ein enormer Zugewinn nach nur einem Jahr.

Glaubt man dem türkischen Transfer-Journalisten Ekrem Konur, haben sich PSG und die Eintracht sogar bereits geeinigt. 45 Millionen Euro wechseln demnach den Besitzer, Pacho wird noch in dieser Woche den Medizincheck absolvieren.

Pachos Vertrag bei Eintracht Frankfurt endet erst im Sommer 2028.

Philipp Max vor Abschied von Eintracht Frankfurt

Einen Abschied nach nur einer vollen Saison beim Bundesligisten soll auch Philipp Max planen. Der deutsche Ex-Nationalspieler wechselt der griechischen Zeitung "Sportime" zufolge zu Panathinaikos in die hellenische Hauptstadt. Der Linksverteidiger soll demnach in Kürze die ausstehenden medizinischen Untersuchungen absolvieren und dann beim griechischen Pokalsieger unterschreiben.

Über die Höhe einer möglichen Ablöse für Max (Vertrag bis 2026) hält "Sportime" keine Infos bereit.

Max wechselte 2023 für rund zwei Millionen Euro von der PSV Eindhoven zu Eintracht Frankfurt, zuvor verbachte er bereits ein Halbjahr auf Leihbasis in der deutschen Banken-Hauptstadt. In dieser Zeit absolvierte Max 42 Pflichtspiele für die SGE (1 Tor/4 Vorlagen). Zuletzt stand der 30-Jährige allerdings immer seltener in der Startelf.