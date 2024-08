BVB-Neuzugang will "Legende des Vereins" werden

IMAGO/Steinbrenner

Yan Couto ist der neue Rechtsverteidiger beim BVB

In der letzten Woche wurde Yan Couto als Neuzugang bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund offiziell bestätigt, seit dem Wochenende befindet er sich im BVB-Trainingslager in Bag Ragaz. Dort sprach er auch über seinen Start bei den Schwarz-Gelben.

Der 22-Jährige kommt auf Leihbasis von Manchester City zum BVB. Beim englischen Meister besitzt Couto noch einen Anschlussvertrag bis 2026.

"Es ist ein unglaublicher Moment in meinem Leben, bei so einem großen Verein zu sein. Ich bin sehr glücklich, dass es geklappt hat", meinte der Außenverteidiger gegenüber BVB-Vereinsmedien in Bezug auf seinen Wechsel.

Die letzten beiden Jahre hatte er ebenfalls als Leihspieler bestritten, damals noch für den FC Girona in der spanischen La Liga.

"Ich will auf dem Platz stehen, meinen Mitspielern helfen und mit dem Verein erfolgreich sein", stellte Cuoto bei seiner Ankunft direkt klar, mit großen Zielen nach Dortmund gekommen zu sein.

Couto will mit dem BVB "viele Titel gewinnen"

Der A-Nationalspieler will sich in die Reihe an Brasilianern beim BVB einfügen, die bereits große Fußstapfen im Verein hinterlassen haben, wie unter anderem Julio Cesar, Dedé, Marcio Amoroso oder Felipe Santana in den vergangenen Jahrzehnten.

"Ich weiß, dass Brasilianer, wenn sie hierher kommen, oft Geschichte schreiben. Also hoffe ich, dass ich auch einer bin, dass ich hier Geschichte schreibe, dass ich eine Legende des Vereins werde. Das ist das, was ich will. Denn ich habe noch viel Arbeit vor mir."

Yan Couto, der für die Leihgebühr von Höhe von vier Millionen Euro von ManCity geholt wurde, machte aus seinen großen Ambitionen im schwarz-gelben Trikot keinen Hehl und führte dazu weiter aus: "Ich habe den Traum, eines Tages, wie andere Brasilianer vor mir, eine Legende zu werden. Und ich hoffe, dass ich viele Titel in diesem Trikot genießen und gewinnen kann."