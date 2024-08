Karriereende? Thomas Müller lässt aufhorchen

IMAGO/Steve Cho Kyewoong/Penta Press

Thomas Müller verkörpert den FC Bayern

Seine über 700 Profispiele absolvierte Thomas Müller allesamt für den FC Bayern, sein Debüt für den deutschen Rekordmeister feierte das Urgestein bereits vor beinahe 16 Jahren. Dass 2024/25 eine weitere Saison im Dress der Münchner hinzukommt, ist beschlossene Sache - dass es die letzte bleibt, ist hingegen offenbar noch lange nicht in Stein gemeißelt.

Im Sommer 2025 endet der Vertrag von Thomas Müller beim FC Bayern. Der Offensivspieler, der nach der EM 2024 unlängst seinen Rücktritt aus dem DFB-Team verkündete, ist dann 35 Jahre alt. Immer wieder kursierende Vermutungen, nach der Saison werde die Ikone ihre Fußball-Schuhe endgültig an den Nagel hängen, wollte Müller selbst allerdings keinesfalls bestätigen.

"Der Fußball ist meine Liebe und meine Leidenschaft. Deshalb versuche ich, so lange wie ich kann weiterzumachen", erklärt Müller in einem Video am Rande der Asienreise, das "Sky" veröffentlicht hat.

Worte, die keineswegs danach klingen, als würde ein Karriereende 2025 schon beschlossene Sache sein. Klar ist allerdings, dass der FC Bayern Müller im Falle des Wunsches einer weiteren Zusammenarbeit nur einen neuen Vertrag über eine Spielzeit anbieten würde. Spieler jenseits der 30 erhalten an der Säbener Straße nur in Ausnahmefällen länger datierte Arbeitspapiere.

Wird Thomas Müller soll als Co-Trainer des FC Bayern gehandelt worden sein

Natürlich kann man auch nicht ausschließen, dass "Mister FC Bayern" seine Laufbahn doch noch einmal abseits der bayerischen Landeshauptstadt ausklingen lässt.

Auf Sicht scheint Müller allerdings die Rolle des Trainers wie auf den Leib geschneidert zu sein. Mitte Juli berichtete der "kicker" sogar, dass Ralf Rangnick, der zwischenzeitlich heißer Kandidat auf den Posten des Chefcoaches in München war, den Plan hegte, Müller zu seinem Assistenten zu machen.