Sanchos Ladehemmungen sind zurück: Auch kein Tor vom Punkt

IMAGO/Andrew Milligan

Jadon Sancho verlieh seiner Karriere mit einer Leihe von Manchester United zum BVB neuen Schwung

Bis zuletzt hat der BVB gehofft, Jadon Sancho nach seiner vollends gelungenen Halbjahres-Leihe entweder fest unter Vertrag zu nehmen oder zumindest erneut von Manchester United ausleihen zu können. Auch wenn ein Abschied vom Old Trafford weiterhin möglich scheint, hat sich der einst infolge eines Streits mit Coach Erik ten Hag suspendierte Flügelstürmer inzwischen wieder eine echte Chance in Manchester erarbeitet. Allerdings stellen sich nach den ersten Eindrücken auch alte Fragen.

Manchester United und Jadon Sancho, passt diese Kombi im zweiten Anlauf endlich zusammen? Diese Frage dürfte derweil nicht wenige im Umfeld der Red Devils beschäftigen. Im Sommer 2021 für 85 Millionen Euro und mit riesigen Erwartungen im Gepäck vom BVB ans Theater der Träume gewechselt, konnte der 24-Jährige seine PS eigentlich nie wirklich auf den Rasen bringen. Mehr als beeindruckenden Statistiken in Deutschland folgte auf der Insel eine Ausbeute, die höchstens als solide zu bezeichnen ist.

Die wenig ertragreiche Zusammenarbeit gipfelte im Sommer 2023 letztlich in einem teils über die Sozialen Medien ausgetragenen Zoff mit Coach Erik ten Hag: Sancho monierte öffentlich eine Rolle als "Sündenbock" und erhielt eine bittere Quittung, als United mitteilte, der englische Ex-Nationalspieler werde von allen Profiaktivitäten des Teams ausgeschlossen.

Einen Ausweg stellte letztlich die Leihe zum BVB dar, bei der Sancho zeitweise an gute alte Zeiten erinnerte und seiner Karriere wieder einen deutlichen Schub verlieh.

Sancho in 225 Minuten ohne Glück

Nachdem ten Hag zuletzt schon klarstellte, man habe einen Schlussstrich unter den Ärger gezogen, zeigte sich nun auch Sancho glücklich damit, wieder Teil des Teams zu sein. "Es war schön, das Wetter zu genießen und wieder mit den Jungs zusammen zu sein. Es war gut", so der Offensivspieler bei "MUTV", angesprochen darauf, ob er das Trainingslager in den USA genieße.

Und weiter: "Ich liebe die Einrichtungen in Amerika. Wenn ich frei habe, komme ich normalerweise nach Amerika. Dies ist tatsächlich einer der Orte, an denen ich vor der Saisonvorbereitung trainiere, also ist es schön, wieder hier zu sein. Ich würde es nicht als mein Zuhause bezeichnen, aber ja, es ist eine schöne Einrichtung!"

Im Rahmen der US-Tour absolvierte ManUnited am Sonntag das letzte von insgesamt fünf Testspielen der Vorbereitung. Sancho wirkte beim 0:3 gegen den FC Liverpool im vierten Test in Folge mit, wirklich Zählbares lieferte der Engländer allerdings nicht ab.

In insgesamt 225 Minuten, die Sancho auf dem offensiven Flügel oder im Sturmzentrum absolvierte, kam er auf keine Torbeteiligung. Auch sieben Minuten im Schlussspurt des Community Shields, den United im Elfmeterschießen gegen ManCity verlor, dürften Zweifel geweckt haben, Sancho gehörte zu zwei Spielern der Red Devils, die vom Punkt die Nerven verloren.

Eine Statistik, die bei ManUnited durchaus den Wunsch befeuern könnte, Sancho doch noch auf den Markt zu stellen. Bislang scheiterte ein Deal angeblich an den satten Forderungen des Klubs, Sanchos jüngste Leistungen könnten allerdings noch einmal Bewegung in die Sache bringen - vielleicht ergibt sich ja sogar nochmal eine Chance für den BVB.