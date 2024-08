IMAGO/Guido Kirchner

Tom Rothe (3.v.r.) wird den BVB wohl verlassen

Nach Niclas Füllkrug, den es von Borussia Dortmund zu West Ham United in die Premier League zog, steht ein nächster BVB-Abgang vor dem Abschluss.

Laut den "Ruhr Nachrichten" und "Sky" steht Youngster Tom Rothe unmittelbar vor einem Wechsel zu Union Berlin. Der Linksverteidiger habe das Dortmunder Trainingslager in Bad Ragaz bereits verlassen, um noch am Dienstag den Medizincheck bei den Eisernen zu absolvieren.

Den Berichten zufolge kassiert der BVB für den Deal fünf Millionen Euro. Außerdem habe sich der Revierklub eine Rückkaufoption zugesichert.

Wie der TV-Sender berichtet, hat Rothe vom BVB nach dem Transfer von Yan Couto die Wechselfreigabe erhalten. Demnach ist durchaus möglich, dass die Dortmunder nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden und Verstärkung für die linke Abwehrseite verpflichten.

Rothe könnte Gosens bei Union Berlin beerben

Bei Union Berlin könnte Rothe in die Fußstapfen von Robin Gosens treten. Der Nationalspieler liebäugelt dem Vernehmen nach mit einem Wechsel.

Rothe war in der vergangenen Spielzeit an Holstein Kiel ausgeliehen, feierte mit den Störchen den sensationellen Aufstieg in die Erstklassigkeit und hatte mit vier Toren und zehn Vorlagen großen Anteil an dem Erfolg.

Nach seiner Rückkehr zum BVB hatte der 19-Jährige angekündigt sich beim BVB durchsetzen zu wollen. "Genau das war der Sinn der Leihe, ein Jahr Spielpraxis sammeln und dann hier wieder attackieren", betonte der U21-Nationalspieler in einem vereinseigenen Interview und ergänzte: "Jetzt will ich in der Vorbereitung Gas geben und dem neuen Trainer zeigen, wer ich bin und was ich kann."

In der Bundesliga-Saison 2021/2022 debütierte Tom Rothe bereits im Alter von 17 Jahren für Borussia Dortmund, trug sich damals beim 6:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg an der Seite der BVB-Superstars Marco Reus, Erling Haaland oder Jude Bellingham sogar in die Torschützenliste ein.