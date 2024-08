Olympiasieger Kukuk bedankt sich bei Müller

IMAGO/Gregory Lenormand - DPPI Media

Christian Kukuk ist Olympiasieger im Springreiten

Christian Kukuk hat bei den Olympischen Spielen von Paris für eine wahre Sensation gesorgt: Am Dienstagvormittag gewann er vor dem Schloss Versailles die Goldmedaille im Springreiten und beendete damit eine lange deutsche Durststrecke. Sein Dank galt hinterher auch Thomas Müller vom FC Bayern.

Springreiter Christian Kukuk war auf seinem Wallach Checker 47 nicht zu schlagen: Gleich zweimal absolvierte er den Parcours in Paris ohne jeglichen Fehler. Sein erster Fabelritt hatte ihn ins Stechen mit dem Niederländer Maikel van Vleuten auf Beauville und Steve Guerdat aus der Schweiz mit Dynamix gebracht, sein zweiter bescherte ihm Gold.

Nach dem größten Moment seiner Karriere blieb der völlig überwältigte 34-Jährige bescheiden, sein Dank ging an seinen 14-jährigen Schimmel-Wallach und an Weggefährten, die ihn auf dem Weg zum Olympiasieg begleitet hatten.

Sein Pferd, einst entdeckt von Bundestrainer Otto Becker und mit vier Jahren an Kukuks Arbeitgeber Ludger Beerbaum weitergegeben, lobte der neue Olympiasieger in der "ARD" in den allerhöchsten Tönen. Checker sei "in einer eigenen Liga unterwegs, und Ludger hat den allerallergrößten Anteil an diesem Gold".

Olympiasieger Kukuk bedankt sich bei Bayern-Star Müller

Dann fügte Kukuk hinzu: "Wir dürfen nicht vergessen: Einen ganz großen Anteil haben Madeleine Winter-Schulze und Thomas Müller, weil das sind die beiden Besitzer von Checker. Sie haben mir die Möglichkeit gegeben, das Pferd weiterreiten zu können und dass er nicht verkauft wird eines Tages. Dafür bin ich unfassbar dankbar und dass ich das Vertrauen heute zurückzahlen konnte."

Müller und dessen Ehefrau Lisa, selbst eine ambitionierte Dressurreiterin, betreiben gemeinsam das Gut Wettlkam, auf dem auch Pferde gezüchtet werden. Über Ludger Beerbaum kam die Kooperation zwischen Kukuk, Müller und Winter-Schulze zustande.

Eine Kombination, die in vielerlei Hinsicht den Grundstein für eine sehr spezielle Medaille gelegt hat: Es war die insgesamt 100. deutsche bei olympischen Reiterspielen, im Einzel die erste seit Marco Kutschers Bronze 2004 in Athen und die erste goldene seit dem Olympiasieg von Ulrich Kirchhoff und Jus de Pommes 1996 in Atlanta.

In Paris holte die deutsche Reiterei insgesamt viermal Gold und einmal Silber, eine beeindruckende Bilanz.