BVB und FC Bayern kassieren Korb von Ausnahmetalent

IMAGO/Micah Crook/PPAUK

Chido Obi (l.) wechselt wohl vom FC Arsenal zu Manchester United

Im Poker um Ausnahmetalent Chido Obi vom FC Arsenal kassieren die drei Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, FC Bayern und VfL Wolfsburg wohl einen Transfer-Korb.

Wie Fabrizio Romano berichtet, steht Obi unmittelbar vor einem Wechsel innerhalb der Premier League zu Manchester United. Demnach absolviert der 16-Jährige bereits am Dienstag den ersten Teil des Medizinchecks bei den Red Devils.

Eine Vollzugsmeldung könne aber noch auf sich warten lassen.

Englische Medien sowie der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano hatten in den vergangenen Monaten bereits über ein Interesse von FC Bayern und BVB an Obi berichtet.

Bei "Bild"-Reporter Christian Falk hieß es zuletzt, dass der FC Bayern "gute Chancen" hat, den Teenager zu verpflichten. Der deutsche Rekordmeister habe im Vergleich zu Arsenal den Vorteil, dass Obi trotz seines jungen Alters in Deutschland bereits einen Profivertrag unterzeichnen können, so Falk. Der BVB habe Obi allerdings ebenfalls im Blick, bekräftigte er.

Dass sich zahlreiche Klub um Obi reißen, kommt nicht von ungefähr. In der abgelaufenen Saison traf er für Arsenals U18 in 18 Ligaspielen satte 32 Mal. Zehn Tore stehen in 14 U17-Länderspielen für Dänemark zu Buche.

Bereits im Januar hieß es bei "bold.dk" aus Dänemark, die Gunners hätten "Angst", Obi an einen Klub um Ausland zu verlieren. Dort wurde zudem auch Ajax Amsterdam als Interessent genannt.

Auch der VfL Wolfsburg mit Interesse?

Die "Wolfsburger Allgemeine" hatte zuletzt unter Berufung auf italienische Medien berichtet, dass auch der VfL Wolfsburg an einer Verpflichtung von Chido Obi interessiert ist.

VfL-Geschäftsführer Peter Chistiansen kennt den 16 Jahre alten Mittelstürmer aus seiner Zeit beim FC Kopenhagen. Vor seinem Wechsel im Sommer 2022 zum FC Arsenal lief Obi für die Jugendmannschaften des dänischen Hauptstadtklubs auf.