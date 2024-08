Verletzte Oberdorf unterstützt DFB-Frauen in Lyon

FIRO/SID/Daniela Porcelli

Die DFB-Frauen spielen auch für Oberdorf

Moralische Unterstützung für die DFB-Frauen im Halbfinale gegen die USA: Beim Duell mit dem Rekord-Olympiasieger am Dienstagabend (18:00 Uhr/ARD und Eurosport) feuert die verletzte Führungsspielerin Lena Oberdorf das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch auf der Tribüne im Stadion in Lyon an.

Oberdorf stieß am Mittag zur Mannschaft, sie wird bis zum Ende des olympischen Turniers in Frankreich bleiben. Das teilte der Deutschen Fußball-Bund (DFB) mit.

Oberdorf hatte sich im letzten Spiel vor den Sommerspielen gegen Österreich eine Kreuz- und Innenbandverletzung zugezogen, ihre Teamkolleginnen spielen aber auch für die 22-Jährige, hielten ihr Trikot in die Kamera und schickten Botschaften nach Deutschland. "Sie ist bei uns und wir nehmen sie mit auf die Reise. Wir freuen uns, sie teilhaben lassen zu können", sagte Marina Hegering nach dem Auftaktsieg über Australien.

Neben Oberdorf sind auch DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich und Andreas Rettig, Geschäftsführer Sport, nach Lyon gereist. Im Halbfinale gegen die USA ist die DFB-Auswahl krasser Außenseiter, schon in der Vorrunde hatte sie 1:4 verloren.

Am Dienstag fallen zudem Kapitänin Alexandra Popp (Infekt) und Stürmerin Lea Schüller (Entzündung der Patellasehne) aus. In einem möglichen Finale oder Spiel um Platz drei könnten beide Spielerinnen wieder in den Kader zurückkehren.