Bericht über Durchbruch im Olmo-Poker

IMAGO/Eurasia Sport Images

Dani Olmo wechselt zum FC Barcelona statt zum FC Bayern

Der Poker um den spanischen Europameister Dani Olmo steht vor dem Abschluss. Den Mittelfeldspieler zieht es offenbar von RB Leipzig zum FC Barcelona. Der FC Bayern geht damit bei einem potenziellen Neuzugang leer aus.

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, gibt es mittlerweile eine mündliche Einigung zwischen Barca und den Sachsen.

Nach langem Ringen habe man sich auf eine Ablösesumme von 55 Millionen Euro verständigt, heißt es. Durch Bonuszahlungen könnten angeblich noch sieben Millionen Euro dazukommen.

Der Großteil der Zusatzklauseln sei aber schwer zu erreichen, so Romano. Er teilte mit, der Durchbruch in der Personalie sei bei einem Besuch von Barca-Sportdirektor Deco in Leipzig gelungen. Olmo habe sich demnach mit den Katalanen auf einen Sechsjahresvertrag bis Juni 2030 geeinigt.

Erst im letzten Sommer hatte der Spanier sein Arbeitspapier bei RB langfristig bis 2027 verlängert. Doch schon damals ließ sich der Offensivspieler eine Hintertür offen. Denn Olmos Vertrag beinhaltete eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro.

RB Leipzig: Dani Olmo war dem FC Bayern zu teuer

In den letzten Monaten buhlten neben dem FC Barcelona auch der FC Bayern und Manchester City um den Mittelfeldmann. Laut "Sport Bild" hielt man in München die Ausstiegsklausel aber für zu hoch. Der Passus lief letztlich Mitte Juli aus.

Ohnehin hatte sich das Interesse des deutschen Rekordmeisters mit der Zeit etwas abgekühlt - nicht zuletzt wegen der selbst auferlegten Transfer-Sperre. Nach den teuren Deals mit Michael Olise, Joao Palhinha und Hiroki Ito will der FC Bayern zunächst Spieler abgeben, bevor weitere Stars kommen.

Leipzigs neuer Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer hatte am Donnerstag derweil betont, man sei mit Blick auf den drohenden Olmo-Abschied "relativ entspannt".

Nach Informationen von "Sky" hat der DFB-Pokalsieger bereits einen Nachfolger im Blick. Rayan Cherki von Olympique Lyon soll in den Fokus der Leipziger geraten sein. Zuvor hatte sich auch der BVB mit dem hochtalentierten Franzosen beschäftigt. Cherki sei in Leipzig nun der Top-Kandidat und solle 15 bis 20 Millionen Euro kosten, hieß es.