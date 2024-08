BVB bestätigt bevorstehenden Transfer

IMAGO/Ralf Treese//DeFodi Images

Tom Rothe verlässt den BVB

Borussia Dortmund wird in Kürze voraussichtlich einen weiteren Abgang verzeichnen. Wie der BVB am Dienstag vor dem Testspiel gegen den FC Villarreal mitteilte, wurde Abwehrspieler Tom Rothe für Verhandlungen mit einem anderen Verein freigestellt.

Medienberichten zufolge handelt es sich dabei um Bundesliga-Konkurrent Union Berlin. Die vereinsnahen "Ruhr Nachrichten" sowie "Sky" hatten vermeldet, Rothe absolviere bereits den Medizin-Check bei den Eisernen.

Den Berichten zufolge kassiert der BVB für den Deal fünf Millionen Euro. Außerdem habe sich der Revierklub eine Rückkaufoption zugesichert, hieß es.

Rothe erhielt die Wechselfreigabe nach dem Transfer des Brasilianers Yan Couto von Manchester City, der ebenfalls die linke Defensivseite beackert. Angeblich ist es jedoch möglich, dass der BVB noch einmal auf dem Transfermarkt tätig wird für diese Position.

Bei Union Berlin könnte Rothe in die Fußstapfen von Robin Gosens treten. Der Nationalspieler a.D. liebäugelt dem Vernehmen nach mit einem Wechsel.

Tom Rothes BVB-Debüt bereits mit 17 Jahren

Rothe war in der vergangenen Spielzeit vom BVB an Holstein Kiel ausgeliehen, feierte mit den Störchen den sensationellen Aufstieg in die Erstklassigkeit und hatte mit vier Toren und zehn Vorlagen großen Anteil an dem Erfolg.

Nach seiner Rückkehr zum BVB hatte der 19-Jährige angekündigt sich beim BVB durchsetzen zu wollen.

"Genau das war der Sinn der Leihe, ein Jahr Spielpraxis sammeln und dann hier wieder attackieren", betonte der U21-Nationalspieler in einem vereinseigenen Interview und ergänzte: "Jetzt will ich in der Vorbereitung Gas geben und dem neuen Trainer zeigen, wer ich bin und was ich kann."

Nun sucht er stattdessen doch woanders eine neue Herausforderung. Rothe hatte 2021/2022 im Alter von 17 Jahren bei den BVB-Profis debütiert, trug sich damals beim 6:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg an der Seite von Stars wie Marco Reus, Erling Haaland oder Jude Bellingham sogar in die Torschützenliste ein.