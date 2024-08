Trainerkarriere startet: Neuer Job für Ex-DFB-Star Stindl

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Lars Stindl schlägt nach dem Ende seiner aktiven Fußballkarriere die Trainerlaufbahn ein

Der ehemalige Nationalspieler Lars Stindl schlägt nach dem Ende seiner aktiven Fußballkarriere die Trainerlaufbahn ein. Ab dem 1. September wird der 35-Jährige als Assistenzcoach der deutschen U20-Nationalmannschaft arbeiten, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag verkündete.

"Wir sind davon überzeugt, dass er ein toller Trainer werden wird. Er ist die perfekte Ergänzung des Trainerteams um Hannes Wolf und Daniel Stredak in diesem Altersbereich", sagte Kai Krüger, Leiter der Junioren-Nationalmannschaften. Stindl sieht seine neue Aufgabe als "perfekte Möglichkeit, meine ersten Schritte im Trainer-Bereich zu machen."

Der Mittelfeldspieler bestritt für das Nationalteam elf Länderspiele. In der Bundesliga absolvierte Stindl insgesamt 376 Einsätze für den Karlsruher SC, Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach. Bei seinem Ausbildungsverein KSC beendete er dann in diesem Sommer in der 2. Bundesliga seine Profikarriere.