Popp und Schüller fit für Bronze-Spiel

Alexandra Popp fehlte gegen die USA

Frauen-Bundestrainer Horst Hrubesch kann am Freitag im Spiel um Bronze bei den Olympischen Spielen (15.00 Uhr/ZDF und Eurosport) wieder auf Alexandra Popp und Lea Schüller setzen. Beide Spielerinnen meldeten sich zum Abschlusstraining am Donnerstag wieder fit.

Einen Ausfall muss die deutsche Nationalmannschaft trotzdem verkraften. Mittelfeldspielerin Sydney Lohmann, die im Viertelfinalspiel gegen die USA (0:1 n.V) in der Startelf gestanden und durchgespielt hatte, ist erkrankt. "Sydney hat einen Infekt, also die fällt raus. Und sonst haben wir eigentlich alles an Bord", sagte Hrubesch.

Kapitänin Popp habe sich dagegen von ihrem Infekt erholt, berichtete der Bundestrainer weiter. Bei Schüller (Entzündung der Patellasehne) habe man gesehen, dass es mit "zwei, drei Tagen Ruhe und Erholung jetzt ganz gut ist", ergänzte er, "wir haben sie auch laufend behandelt."

Auch Abwehrchefin Marina Hegering meldete sich nach ihrer Auswechslung im Halbfinale gegen die USA (0:1 n.V.) wieder bereit für das Bronze-Duell. Auf das Abschlusstraining verzichtete sie allerdings noch. "Ich bin heute noch im Training raus, bin noch ein bisschen regenerativ unterwegs und dann geht es morgen volle Power wieder los", sagte die 34-Jährige am Donnerstag.