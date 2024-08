Ex-FIFA-Chef Hayatou mit 77 Jahren verstorben

unknown

Sport-Funktionär Issa Hayatou ist tot. Der ehemalige Interimspräsident des Fußball-Weltverbandes FIFA starb am Vorabend seines 78. Geburtstages in Paris.

"Als leidenschaftlicher Sportfan und IOC-Mitglied hat er sein Leben der Sportverwaltung und der FIFA gewidmet. Mein Beileid gilt seiner Familie, Freunden, ehemaligen Kollegen und allen, die ihn kannten. Ruhe in Frieden", würdigte FIFA-Präsident Gianni Infantino seinen Vorgänger an der Spitze des Weltverbands in einem Instagram-Beitrag.

Nach der Suspendierung des Schweizers Sepp Blatter im Oktober 2015 war Hayatou übergangsweise FIFA-Präsident - bis Infantino Ende Februar 2016 ins Amt gewählt wurde. Hayatou, in seiner Jugend als Leichtathlet, Basketballer und Fußballer aktiv, führte zudem den afrikanischen Fußball-Verband CAF von 1988 bis 2017 und war Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees.