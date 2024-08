DFB-Nominierungen als erster Fingerzeig für 2026

Tom Weller/dpa

Manuel Neuer hält sich zu seiner DFB-Zukunft noch bedeckt

Bundestrainer Julian Nagelsmann wird Ende des Monats den ersten Nationalmannschafts-Kader nach der Fußball-Europameisterschaft nominieren. Das Aufgebot für den Start in die neue Auflage der Nations League dürfte erste Aufschlüsse darüber geben, mit welchen Akteuren der 37-Jährige Richtung Weltmeisterschaft 2026 plant.

Nach dem 1:2 nach Verlängerung im Viertelfinale gegen den späteren Titelgewinner Spanien hatte Mittelfeldspieler Toni Kroos (34) seine erfolgreiche Karriere beendet. Thomas Müller erklärte einige Tage nach dem Heimturnier seinen Rückzug aus dem DFB-Team. Der 34 Jahre alte Offensivspieler wird nur noch für den FC Bayern München auflaufen.

Warten auf Neuer-Entscheidung

Deutschlands Rekordtorwart Manuel Neuer lässt als dritter Weltmeister von 2014 seine Zukunft im DFB-Team dagegen weiterhin offen. "Es ist für mich noch nicht an der Zeit, irgendwas bekanntzugeben und zu sagen, wie es jetzt weitergeht. Da müssen noch ein paar Gespräche stattfinden", sagte Neuer zuletzt auf der Südkorea-Reise des FC Bayern München in Seoul.

Damit dürfte nun auch Nagelsmann am Zug sein. Denkbar ist, dass die DFB-Auswahl erstmal ohne den langjährigen Kapitän Neuer in die ersten Länderspiele geht.

Der Bundestrainer hatte direkt nach dem EM-Aus einen weiteren großen personellen Umbruch ausgeschlossen. "Es macht keinen Sinn, den kompletten Kader durchzuwürfeln. Wir haben einen großen Stock, der die WM noch spielen kann", hatte Nagelsmann gesagt. Lediglich in Nuancen werde er das Team bei den nächsten Länderspielen ändern und weiter verjüngen. Als Kapitän plant Nagelsmann weiterhin mit Ilkay Gündogan (33) vom FC Barcelona.

Nations-League-Start gegen Ungarn und Holland

Nagelsmann wird die Nationalmannschaft nach DFB-Angaben am Montag, 2. September, im Homeground von Ausrüster Adidas in Herzogenaurach versammeln. Dort wohnte und trainierte das deutsche Team schon bei der EM. Der Kader werde in der Woche davor bekanntgeben, teilte der DFB mit.

In der Nations League trifft die deutsche Mannschaft in der höchsten Liga am 6. September zum Auftakt in Düsseldorf auf EM-Gruppengegner Ungarn. Drei Tage später kommt es zum Topspiel der Gruppe 3 in Amsterdam gegen die Niederlande. Weiterer Gruppengegner ist Bosnien-Herzegowina.