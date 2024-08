Kloses Nürnberger ernüchtern Schalke

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Nürnberger Jubel: Die Glubberer schlagen Schalke

Erstes Erfolgserlebnis für Miroslav Klose: Der Trainer feierte mit dem 1. FC Nürnberg in der 2. Fußball-Bundesliga ein 3:1 (0:1) gegen Schalke 04. Zum Saisonauftakt hatte der Club trotz einer Zwei-Tore-Führung in Karlsruhe noch verloren.

Nach dem Rückstand durch Ibrahima Cisse (45.+1) drehten Lukas Schleimer (47.) und Caspar Jander (56.) in einer zwischenzeitlichen Überzahl die Begegnung. Rafael Lubach (77.) sorgte für die Entscheidung.

Der Schalker Ron Schallenberg sah gegen Ende der ersten Halbzeit eine unberechtigte Gelb-Rote Karte (45.+4). Das Spiel beendeten beide Mannschaften nach Gelb-Rot gegen Jander (67.) aber in Gleichzahl. Nach dem Auftaktsieg gegen Braunschweig mussten die Schalker den ersten Rückschlag hinnehmen.

"In der ersten Halbzeit haben wir viele Dinge gesehen, die uns überhaupt nicht gefallen haben. Da waren wir nicht mutig genug und haben keine drei Pässe an den Mann gebracht. In der Halbzeit bin ich lauter geworden, das hat zum Glück gefruchtet", sagte Klose bei "Sky".

Schalker Jubel hält nicht lange

Die Gäste übernahmen die Spielkontrolle und suchten nach Lücken in der Nürnberger Abwehr. Die erste gute Chance vergab Kenan Karaman (21.), dann scheiterte Janik Bachmann freistehend mit einem Kopfball an Torhüter Jan Reichert (27.).

Von den Gastgebern kam offensiv wenig. Das wurde in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit bestraft. Nach einer Freistoßflanke reagierte U17-Weltmeister Finn Jeltsch überhaupt nicht und Cisse traf aus kurzer Distanz zur Führung. Der Jubel hielt nicht lange an, Schallenberg sah nach einem Zweikampf mit Caspar Jander die Ampelkarte - eine Fehlentscheidung.

In Überzahl verwertete der Club seine erste Möglichkeit des Spiels zum Ausgleich. Schleimer köpfte unbedrängt aus kurzer Distanz ein. Neun Minuten später drehte Jander mit seinem Treffer die Begegnung. Bei Gleichzahl drängte Schalke auf den Ausgleich, doch Lubach traf.