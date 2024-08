Augsburg verleiht Offensivmann nach Barcelona

AFP/SID/JEAN-PHILIPPE KSIAZEK

Cardona im Trikot von Saint-Etienne.

Fußball-Bundesligist FC Augsburg gibt den Offensivspieler Irvin Cardona für ein Jahr nach Spanien ab. Wie der Klub am Samstag mitteilte, wechselt der 27-Jährige leihweise zu LaLiga-Aufsteiger Espanyol Barcelona. Über die Höhe der Leihgebühr haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

Cardona, der bisher in 13 Bundesligaspielen (1 Tor, 1 Vorlage) für den FCA zum Einsatz kam, war bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison für ein halbes Jahr zum französischen Zweitligisten AS Saint-Etienne ausgeliehen worden. Dort verhalf er mit zehn Toren und drei Vorlagen zum Aufstieg in die Ligue 1.