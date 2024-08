Kompany lobt Bayern-Mentalität

IMAGO/Shaun Brooks

Vincent Kompany (r.) im Gespräch mit Max Eberl (l.)

Der FC Bayern hat auch das zweite Testspiel gegen Tottenham Hotspur gewonnen. Trainer Vincent Kompany sieht die richtige Mentalität bei seiner Mannschaft. Sportdirektor Christoph Freund spricht von einem "positiven Spirit".

"Es ist immer gut, wenn wir gewinnen. Es bleibt ein Vorbereitungsspiel, aber die Mentalität war richtig", wird Kompany nach dem 3:2 bei Tottenham Hotspur von Vereinsmedien zitiert.

Der Belgier weiter: "Die Hauptsache war, dass wir wieder einen Schritt machen, jetzt geht es weiter. Von der Mentalität sind wir sehr gut, körperlich, technisch und taktisch bekommen wir es hin, aber wir brauchen jedes Spiel. Wir haben eine Mannschaft mit vielen guten Spielern und sind voll motiviert."

Dayot Upamecano (16.), Serge Gnabry (31.) und Thomas Müller (44.) sorgten am Samstagabend für die Münchner Tore in London. Dejan Kulusevski (1./61.) traf für Tottenham. Der FC Bayern hatte bereits im Rahmen seiner Asienreise gegen die Spurs gespielt, damals mit 2:1 gewonnen.

"Nächste Woche werden wir bereit sein"

Abwehrspieler Eric Dier zeigte sich nach dem Abpfiff zufrieden. "Es ist erst der Beginn mit einem neuen Trainer. Es war nicht perfekt, aber wir geben unser Bestes und versuchen, uns immer besser aufeinander einzustellen, wollen die Ideen des Trainers immer besser umsetzen. Es geht darum, dass wir uns weiterentwickeln und verbessern. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Am Dienstag ist das nächste Testspiel und dann kommt das erste Pflichtspiel. Nächste Woche werden wir bereit sein", sagte der Innenverteidiger.

Der FC Bayern testet noch gegen die WSG Tirol, bevor es im DFB-Pokal gegen Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm zur Sache geht.

"Es geht wirklich was voran", sagte Sportdirektor Christoph Freund noch vor dem Anpfiff am Samstag. "Die Vorbereitung war so, dass sukzessive Spieler zurückgekommen sind und die Mannschaft noch nie ganz komplett war. Aber wir sind auf einem guten Weg, es ist ein positiver Spirit drin. Die Trainings sind sehr intensiv", so der Österreicher weiter.