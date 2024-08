Bericht: Beier-Poker "im finalen Stadium"

IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic

Maximilian Beier trägt wohl bald das BVB-Trikot

Borussia Dortmund will noch einen Nachfolger für Niclas Füllkrug verpflichten. Der BVB befindet sich offenbar auf einem guten Weg, Maximilian Beier von der TSG Hoffenheim loszueisen.

Laut "Ruhr Nachrichten" befinden sich die Verhandlungen zwischen beiden Bundesligisten "im finalen Stadium". Die Ablösesumme für den 21-Jährigen wird sich letztlich wohl auf 25 bis 30 Millionen Euro belaufen, wie es weiter heißt.

Zwischen dem BVB und Beier soll bereits alles klar sein, nun muss die TSG Hoffenheim noch grünes Licht geben. Die Kraichgauer bestätigten am Samstag auf X (ehemals Twitter) "konkrete Verhandlungen über einen Vereinswechsel" des Mittelstürmers. Borussia Dortmund wurde namentlich nicht genannt.

Beier stand beim Hoffenheimer Test gegen den FC Fulham nicht mehr im Kader und sitzt dem Vernehmen nach schon auf gepackten Koffern.

BVB-Sportdirektor Kehl bleibt noch vage

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hielt sich zuletzt noch bedeckt. "Ich werde zum aktuellen Stand nichts sagen können – auch nichts sagen wollen", kommentierte der 44-Jährige die Gerüchte über Beier am Samstag zurückhaltend.

"Ich kann schon sagen, dass in den nächsten Tagen noch etwas passieren wird bei uns - auf beiden Seiten", kündigte Kehl gleichzeitig Bewegung in der Kaderplanung an.

Beier überzeugte in den letzten Bundesliga-Saison mit starken 16 Toren für die TSG Hoffenheim. Der Angreifer wurde folgerichtig von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Europameisterschaft nominiert. Beier wurde hier im letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz (1:1) eingewechselt.

Der Youngster ist beim BVB als Nachfolger für Niclas Füllkrug eingeplant. Der 31-Jährige schloss sich vor wenigen Tagen West Ham United aus der Premier League an. Borussia Dortmund soll rund 27 Millionen Euro Ablöse kassieren. Darüber hinaus sind wohl weitere fünf Millionen Euro als Boni möglich.